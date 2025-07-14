В Гатчине читали произведения Александра Твардовского

Участники на встрече обсудили не только наиболее известные произведения - такие как “Жеребенок”, “Я убит подо Ржевом”, но и менее популярные - “Мать”, “Июль – макушка лета…”. Александр Трифонович возобновил в литературе ХХ века легкий и понятный слог, запоминающиеся фразы и патриотизм поэзии. На собрании присутствующие отметили заимствование этих принципов в современной военной лирике.

“Когда слушаешь поэзию 40-х годов, удивляешься, как всё возвращается, видишь параллели литературы того и нашего времени”, – высказалась одна из участниц чтений.

Кульминацией поэтической встречи стало прослушивание моноспектакля “Василий Тёркин” в исполнении Олега Табакова.

Александра Чеснокова