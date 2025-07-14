В Гатчине читали произведения Александра Твардовского
В Гатчине в честь 115-летия со дня рождения Александра Твардовского прошла поэтическая встреча. В Аэропарке 13 июля читали произведения поэта и прозаика, журналиста А. Твардовского. Организатором выступила Центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина.
Рубрики: Культура
Участники на встрече обсудили не только наиболее известные произведения - такие как “Жеребенок”, “Я убит подо Ржевом”, но и менее популярные - “Мать”, “Июль – макушка лета…”. Александр Трифонович возобновил в литературе ХХ века легкий и понятный слог, запоминающиеся фразы и патриотизм поэзии. На собрании присутствующие отметили заимствование этих принципов в современной военной лирике.
“Когда слушаешь поэзию 40-х годов, удивляешься, как всё возвращается, видишь параллели литературы того и нашего времени”, – высказалась одна из участниц чтений.
Кульминацией поэтической встречи стало прослушивание моноспектакля “Василий Тёркин” в исполнении Олега Табакова.
Александра Чеснокова
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