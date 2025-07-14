Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
15.07.2025 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
д. Каушта,
д. Нестерково,
д. Мины.
д. Горки.
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