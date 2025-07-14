Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 июля

К Уполномоченному обратилась предприниматель, которая оказывает дополнительные образовательные услуги детям, в связи с поступившим в ее адрес требовании о возврате субсидии за ранее понесенные расходы. Много лет она развивала свое дело, вкладывая в него не только средства, но и душу, создавая пространство для развития и творчества подрастающего поколения.