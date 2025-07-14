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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.07.2025 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

д. Каушта, 

д. Нестерково,

д. Мины.

д. Горки. 