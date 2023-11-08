Проверка боем

По результатам поединков семь медалей завоевали воспитанники Центра спортивных единоборств. Золото - Петров Степан, серебро - Козловский Марк, бронзу - Шанько Алексей, Разумовский Алексей, Маккавеев Артём, Кондратьев Виталий и Гусаров Арсений.

В активе клуба единоборств ЯРС - 18 наград. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Глуханов Павел, Ермоленко Никита, Каргинов Тимур и Коршунов Егор. Второе место завоевали Горбунов Владислав, Икаев Георгий, Каргинов Давид, Мурачуев Мирза, Петров Никита, Петухова Вероника, Маркелов Арсений и Васильев Роман. Третье место - Гасенин Роман, Никитченко Степан, Осипян Карэн, Осипян Тигран, Понкратов Никита и Плюснин Макар.

Прошедшие соревнования являлись отборочным этапом на Первенство Северо-Запада. Чемпионы и призеры примут в нем участие в составе сборной Ленинградской области.