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Гатчинское «поле чудес»

Потери, которые несут жертвы телефонных мошенников, давно уже исчисляются не только сотнями тысяч, но миллионами. Сколько бы ни предупреждали сотрудники банков и правоохранительных органов, воз и ныне там: каждый день в полицию Гатчины поступают заявления от обманутых жителей, добровольно перечисливших преступникам крупные суммы денег.

Рубрики:  Криминал

И ладно бы своих – кредитных. Только за минувшую неделю таких заявлений скопилась целая пачка. Легкость, с которой злоумышленникам удается «разводить» доверчивых граждан, поражает воображение.

Схема обмана принципиально не меняется, но периодически добавляются нюансы, вводятся новые персонажи, мошенники совершенствуются технически, и теперь на повестке дня – «взлом личного кабинета на Госуслугах». Нередко преступники работают «по системе Станиславского» – с максимальной достоверностью, вплоть до видеосвязи с «клиентом». Главный расчет на то, что жертва не обратится никуда за помощью и не станет проверять информацию. Для этого человека всячески запугивают и строго-настрого велят никому не говорить, потому что кругом жулье.

О том, что жулье и ворье на самом деле – на том конце провода, потерпевшие догадываются исключительно постфактум. Повезло тому, кто вовремя успел проболтаться – близким, знакомым или даже банку, от чего как раз и предостерегают мошенники. Не слушайте их! Иначе повторите чужие глупости и понесете серьезный материальный и моральный ущерб.

18 ноября в Коммунарский отдел полиции обратилась 79-летняя жительница Коммунара. Двумя днями ранее ей позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил, что с ее счета мошенники хотят снять деньги. Чтобы деньги спасти, необходимо следовать его инструкциям.

У пенсионерки было два дня на проверку информации, но она этой возможностью не воспользовалась. Даже в полицию не позвонила. В результате рано утром 18-го числа ей пришло сообщение о том, что возле дома стоит такси. Ей следует сесть в машину, доехать до сбербанка на Московском проспекте, снять там сто тысяч рублей, а потом поехать в «Газпром-банк» на пр. Косыгина (!) и снять еще 25 тысяч, а после перевести все деньги через терминал МТС на различные телефонные номера – порциями по 15 тысяч рублей. Что дама и сделала. Номер и марку такси она, конечно же, не запомнила.

В тот же Коммунарский отдел полиции обратился 60-летний житель Коммунара, которому позвонил «сотрудник компании «Мегафон» и для сохранения телефонного номера попросил сообщить ему присланный код. Мужчина сообщил код, после чего обнаружил несанкционированный вход в свой личный кабинет на портале «Госуслуг». Он попытался заблокировать учетную запись, но тут раздался телефонный звонок с неустановленного номера, звонивший представился сотрудником портала «Госуслуг» и заявил, что в отношении потерпевшего совершаются мошеннические действия.

Это была сущая правда, потому что звонил мошенник. Он велел клиенту оформить кредит в банке на сумму 455 тысяч рублей и перевести деньги через терминал. Послушный гражданин отправил преступнику 395 тысяч рублей.

16 ноября в гатчинскую полицию поступило заявление от 67-летней жительницы Сиверского. По телефону ей сказали, что от ее имени оформлен кредит, и для поимки злоумышленников необходимо …оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Звонивший представился сотрудником Центробанка. Действуя по его указанию, дама взяла в кредит 550 тысяч рублей, поехала в Петербург на ул. Савушкина и отправила деньги в Уфу на счета каких-то Анатолия Сергеевича и Марата Ильясовича. А вернувшись домой, перевела еще 130 тысяч Андрею Викторовичу. Оценила размер ущерба – 680 тысяч рублей – и пошла в полицию.

Но это были еще цветочки. Аппетиты мошенников растут, и наивность наших сограждан этому способствует.

  16 ноября в полицию обратилась 60-летняя жительница Гатчинского района, которой названивал «брокер торговой компании». Он предложил ей перевести деньги в валюту на выгодных условиях. В течение трех недель дама переводила деньги с помощью мобильного приложения, пока не перевела свыше 1 млн 100 тысяч рублей. На этом ее валютные операции закончились – вместе с деньгами.

В тот же день другая 60-летняя женщина из Дружной Горки заявила в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району о мошенничестве. Липовый сотрудник безопасности банка г. Москвы велел ей оформить кредит и перевести деньги на безопасные счета – для спасения от мошенников. Недолго думая, дама отправила на счета преступников 1 млн 115 тысяч рублей.

Полтора миллиона подарила мошенникам 84-летняя жительница Гатчины, отправив их на «безопасные счета». Ей звонили от имени полиции, пугали, что с ее счета происходят списания денежных средств. Пенсионерка пошла в офис банка, сняла имеющиеся средства и перевела их на счета, номера которых ей диктовал неизвестный. А дальше злоумышленник продиктовал пожилой женщине последовательность действий, вследствие чего на нее был оформлен кредит на полмиллиона, и эти деньги она также отправила по указанным реквизитам.

Всех превзошла сотрудница детского сада из Гатчины. Ей позвонил некто, представился сотрудником «МТС» и сообщил, что необходимо продлить договор на услуги связи. Далее в течение двух дней, действуя по указанию неустановленных лиц, она каким-то образом оформила несколько кредитов и перевела деньги порциями на продиктованные номера телефонов. Ущерб превысил 2 млн 600 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.