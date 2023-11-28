Электрик обнаружил, сбытчик - арестован

Сотрудник ЛОЭСК по Гатчинскому району 20 ноября работал у деревни Мыза и нашел под опорой ЛЭП три мешка с подозрительным содержимым. Мужчина сразу же сообщил о своей находке в полицию.

Прибывшие сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области осмотрели тайник и устроили засаду. На следующий день предполагаемый хозяин «клада» был задержан с поличным, когда приехал забирать мешки. Им оказался 48-летний уроженец Ставропольского края гражданин Е., проживающий в Московском районе Петербурга.

Экспертиза показала: в одном из мешков находилось 10 кг гашиша. Состав содержимого других мешков изучается. Возбуждено дело по статье о распространении наркотиков в особо крупном размере – по статье 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

23 ноября Гатчинским городским судом было рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Е. В судебном заседании следователь поддержал ходатайство о заключении под стражу в полном объеме. Помощник Гатчинского городского прокурора также просил удовлетворить заявленное следователем ходатайство.

Сам обвиняемый и его защитник возражали, ссылаясь на то, что вопрос об избрании меры пресечения подлежал разрешению до истечения 48 часов с момента фактического задержания Е.

Однако суд, с учетом данных о личности гражданина Е., подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, характеризующееся степенью повышенной опасности, направленное против здоровья населения и общественной нравственности, и за которое Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы, пришел к выводу о наличии достаточных оснований для ареста. И есть основания полагать, что, оказавшись на свободе и осознав тяжесть содеянного и возможность реального лишения свободы, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, скрыть следы преступления – уничтожить доказательства и предупредить соучастников, розыск которых ведется в настоящее время.

В связи с этим суд постановил избрать в отношении гражданина Е. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.