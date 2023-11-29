На сцене и в зале – самые красивые, смелые и талантливые женщины, многодетные мамы, а также их дети и мужья.

С праздничными поздравлениями выступила заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова.

- Этот прекрасный праздник организован благодаря активным и инициативным женщинам. Особые слова благодарности – руководителю семейного клуба «Королевское движение» Светлане Зубак. Замечательно, что в проекте участвуют многодетные мамы – это золотой фонд Гатчинского района. У нас более 2600 многодетных семей, в которых воспитывается около 9 тысяч детей. Вот такие у нас богатые многодетные мамы! – обратилась к участникам праздника Ольга Мясникова.

Проект «Счастлива мама - счастлива вся семья» направлен на комплексную поддержку многодетных мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В рамках проекта прошли встречи с психологом и специалистом по личностному развитию, мастер-классы, тематические встречи, где участницы проекта смогли окунуться в мир гармонии, посмотреть на свою ситуацию со стороны и приобрести новый позитивный опыт.

На финальном мероприятии участницы проекта пели на сцене, декламировали стихи, танцевали, демонстрировали модные наряды и классические вечерние платья. Своими выступлениями они дарили радость жизни и получали в ответ громкие аплодисменты, цветы и подарки.

Проект реализован автономной некоммерческой организацией «Семейный клуб досуга, духовного и творческого развития «Королевское движение» на средства субсидии администрации Гатчинского района.

Организаторы проекта планируют продолжить начатую работу. В том числе вести работу по психологическому просвещению, давать консультации по профилактике домашнего насилия, организовать премию «Папа года», дать старт проекту «На кухне у мамы» - вовлечь не только мам, но и всех членов семьи.

Татьяна Можаева