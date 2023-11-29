Закаляйся, если хочешь быть здоров!

Команда некоммерческой организации «Акуна Матата» и клуба закаливания «Моржи Гатчины» провела в Приоратском парке на берегу озера Филькино веселый семейный праздник закаливания.

В рамках проекта «Закаленная Гатчина» спортсмены в футболках провели показательную зарядку при температуре -10 градусов и рассказали об истории, видах и особенностях закаливания.

Один из старейших моржей Гатчины – Почетный гражданин города Гатчины Юрий Иванович Назаров напомнил о массовых зимних заплывах, которые проходили во льдах гатчинских озер с 1960 года, и показал фотографии тех лет.

В задорных спортивных и творческих испытаниях, заячьих бегах и перетягивании каната приняли участие молодежь, люди среднего и пожилого возраста, семьи с детьми.

На празднике было много подарков. Накануне клуб «Моржи Гатчины» провел конкурс рисунков и фотографий на тему закаливания. Его победители получили заслуженные награды. В конкурсе рисунков специальный приз получила команда из 11-ти воспитанников детского сада №45. Они создали настоящие шедевры, изобразив как моржей, так и закаленных людей. Подарками отмечены работы Тани Клюшовой, Андрюши Суворова и Риты Косинской. Победу конкурсе фотографий присудили Наталье Кузнецовой.

Все, кто провел этот день вместе с Всероссийской акцией закаливания, посвященной Дню Моржа, остались довольны: было весело и познавательно.

Проект «Закаленная Гатчина» реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального района. Организаторы призывают следить за анонсами в соцсетях и присоединяться к новым коллективным выходам для проведения закаливающих процедур, чтобы потом всей семьей повторять их дома.

Ближайшая зарядка закаливания состоится уже в ближайшую субботу, 2 декабря, в 10.20 на вертолетной площадке (около дороги на ПИЯФ). А 23 декабря Гатчина присоединится к Всероссийской акции «Закаленная Россия - сильная страна».

Все это хорошо и правильно, но вот традиционные зимние купания в Гатчине остались в прошлом. Ветераны вспоминают, каким успехом пользовались массовые заплывы моржей в честь освобождения Гатчины и снятия блокады Ленинграда, сколько собиралось восторженных зрителей. Теперь купаться запрещено. Любители зимнего плавания и закаливания едут в Петербург или окунаются в гатчинские озера нелегально. Вопрос, когда и где в Гатчине можно будет принимать водные процедуры на открытом воздухе, остается открытым.

Татьяна Можаева