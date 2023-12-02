Где ваша пенсия?

Вопрос не праздный: для любых накоплений и доходов от инвестиций нужно время. Поэтому о состоянии своего пенсионного счета лучше позаботиться заранее.

Из чего состоит государственная пенсия в России?

Пенсия может состоять из двух частей – страховой и накопительной. Страховая часть – это та самая пенсия, которая есть у всех. Сегодня ее выплачивает Социальный фонд России (СФР) из средств, которые отчисляются с зарплаты работающих граждан.

Накопительная часть есть не у всех, а только у тех, кто официально работал с 2002 по 2014 год, после чего накопительная программа перестала работать. Работодатели не обязаны переводить деньги на индивидуальные пенсионные счета своих сотрудников, но граждане могут самостоятельно пополнять их. Пенсионные накопления и формирует сумма всех отчислений – плюс доход от их инвестирования.

Таким образом, если вы 1967 года рождения и младше, и у вас есть трудовой стаж с 2002 по 2014 год, то у вас, помимо страховой части пенсии, имеются пенсионные накопления. На размер будущей пенсии влияет, в том числе, и то, насколько грамотно пенсионный фонд распорядится вашими пенсионными накоплениями. Если вас не устраивает инвестиционная стратегия, деньги можно перевести в другой фонд. Рассмотрим, как это сделать.

Где могут храниться пенсионные накопления?

Социальный фонд России

Если вы не производили никаких манипуляций со своими пенсионными накоплениями – не писали никаких заявлений и никуда не переводили деньги, до 2023 года они благополучно находились в Пенсионном фонде России (ПФР). После объединения ПФР с Фондом социального страхования в единый Социальный фонд России ваши накопления стали храниться в Соцфонде. В таком случае их инвестирует государственная управляющая компания – ВЭБ.РФ.

Внешнеэкономический банк России – ВЭБ.РФ – с 2003 года является государственной управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. На сегодняшний день ВЭБ.РФ управляет средствами около 39 млн будущих пенсионеров, в том числе тех, кто не выбрал для себя ни один из портфелей государственной управляющей компании или частных управляющих компаний и не передал свои накопления негосударственным пенсионным фондам.

В управлении ВЭБ.РФ также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей государственной управляющей компании.

Как заявляет о себе ВЭБ.РФ, соблюдая абсолютный приоритет интересов застрахованных граждан, компания инвестирует средства пенсионных накоплений в целях обеспечения их прироста при минимальном уровне риска.

…Если же вы подавали заявление о смене управляющей компании, ваши пенсионные накопления могут находиться в инвестиционном портфеле одной из частных уполномоченных управляющих компаний Социального фонда России.

Негосударственный пенсионный фонд – НПФ

Пенсионные накопления попадают в негосударственный пенсионный фонд по заявлению владельца. Однако иногда накопления переводят без ведома клиента или против его желания. В соответствии с законом это может происходить только в двух случаях: если у негосударственного пенсионного фонда отзывают лицензию на работу с обязательным пенсионным страхованием, либо фонд реорганизуют.

Чтобы проверить, где находятся ваши пенсионные накопления, нужно обратиться в местное отделение Соцфонда либо зайти в личный кабинет на портале «Госуслуг».

Сколько у меня пенсионных накоплений?

Какой доход приносят инвестиции?

Сумму накоплений без учета инвестиционного дохода можно в любой момент узнать в отделении Соцфонда или на «Госуслугах».

Информацию о доходности всех негосударственных пенсионных фондов публикует Банк России: в таблице «Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов» в колонке «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду».

Показатели всех управляющих компаний Соцфонда можно найти на его сайте. В разделе «Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений» приводятся данные с 2004 года.

Например, у ВЭБ есть два инвестиционных портфеля: государственных ценных бумаг и расширенный инвестиционный портфель. В него, кроме госбумаг, входят корпоративные депозиты и облигации. Деньги будущих пенсионеров по умолчанию попадают в расширенный портфель. При желании, вы можете поменять его на портфель госбумаг.

Можно ли перевести пенсионные накопления из Соцфонда в НПФ и обратно?

Можно. Также можно перейти из одного негосударственного фонда в другой. Существует два варианта перехода: срочный – переход осуществляется через пять лет с момента подачи заявления, и досрочный – в ближайший год.

Как перевести накопления в другой фонд или управляющую компанию?

Если вы хотите перевести пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, надо заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании.

Если вы хотите вернуться из негосударственного пенсионного фонда в Соцфонд РФ, или ваши деньги находятся в Соцфонде, и вы хотите сохранить это положение, но сменить управляющую компанию, заключать отдельный договор не надо.

Чтобы сменить пенсионный фонд, до 1 декабря подайте заявление в Соцфонд о срочном или досрочном переходе в новый фонд.

Чтобы остаться в Соцфонде, но сменить управляющую компанию или инвестиционный портфель, подайте обращение до 31 декабря. Заявление можно подать в местном отделении Соцфонда либо через «Госуслуги». При этом потерь инвестиционного дохода не произойдет.

При досрочном переходе в другой пенсионный фонд Соцфонд рассмотрит ваше обращение до 1 марта следующего года, а при срочном переходе – до 1 марта шестого года после подачи заявления.

Если вы подадите несколько заявлений подряд о переходе в негосударственный пенсионный фонд, не отозвав предыдущие, Соцфонд вынесет отказ по всем обращениям, кроме первого. При направлении нескольких заявлений о смене управляющей компании, наоборот, Соцфонд примет только последнее.

До конца марта пенсионные накопления перейдут в новый фонд или управляющую компанию.

Как поменять негосударственный пенсионный фонд без потери дохода?

Через пять лет – срочный переход

В данном случае клиент получает максимум. Негосударственный пенсионный фонд передаст другому фонду все средства с вашего счета с учетом заработанного инвестиционного дохода.

На следующий год – досрочный переход

Вы потеряете инвестиционный доход, который фонд заработал с момента последней фиксации. Если за это время фонд терпел убытки, их вычтут из суммы вашего счета и в новый фонд переведут меньше средств, чем было на счете во время последней фиксации дохода.

Перевести пенсионные накопления в другой фонд с инвестиционной прибавкой или хотя бы без потерь при досрочном переходе можно только в одном случае: подав заявление на досрочный переход в тот год, когда ваш нынешний фонд фиксирует инвестиционный доход.

Если вы не помните, когда стали клиентом фонда, и когда была последняя фиксация денег на счете, уточните это в своем фонде, местном отделении Соцфонда или в личном кабинете на «Госуслугах».

Декабрь – период охлаждения

Подать заявление о смене фонда можно с 1 января до 1 декабря. Месяц декабрь считается периодом охлаждения – за это время вы имеете право передумать.

Чтобы избежать неожиданностей, проверяйте каждый год в декабре, нет ли заявления на переход в новый негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию. Тогда, в случае появления такого заявления, вы сможете отозвать его до 31 декабря.

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд?

Принимая решение о передаче накопительной части пенсии в НПФ, проведите анализ фондов, работающих на рынке, чтобы выбрать наиболее оптимальный.

Негосударственный пенсионный фонд можно оценить по нескольким показателям:

- доходность накоплений и резервов;

- рыночная стоимость пенсионных накоплений;

- объем пенсионных резервов;

- общий объем активов фонда;

- срок работы НПФ;

- рейтинг финансовой надежности;

- количество застрахованных лиц;

- структура портфеля.

Как считает эксперт РБК, автор онлайн-школы по управлению личными финансами и инвестициями Катерина Путилина, «…наиболее объективные показатели для сравнения НПФ – это размер пенсионных резервов, в том числе размер страхового резерва. И чем он больше, тем, как правило, крупнее и устойчивее фонд, а также количество вкладчиков и участников».

Также эксперт обращает внимание, что для анализа различных негосударственных пенсионных фондов нужно сравнивать структуру инвестиционного портфеля пенсионных накоплений каждого фонда. Эта информация есть на сайте каждого НПФ. Если большая часть портфеля фонда в акциях, то риск выше, а если в облигациях, то риск меньше, но и потенциальная доходность тоже ниже.

При переводе накоплений надо иметь в виду, что переводят их не сразу, а с задержкой. Если вы выбрали досрочный переход и подали соответствующее заявление, ваши деньги переведут в другой фонд до 31 марта следующего года. Если вы переводите срочно, то сначала должен закончиться текущий год, потом пройдут еще четыре полных года, и уже до конца марта пятого года ваши деньги будут переведены в новый фонд.

Чтобы не мучиться со сравнительным анализом негосударственных пенсионных фондов вручную, можно воспользоваться услугами сайта-агрегатора. Например, сайт Investfunds может выгрузить данные Банка России, если задать ему соответствующий фильтр.

Екатерина Дзюба





Фото freepick.com