Без срока давности: трагедия в больнице им. П.П. Кащенко в Гатчинском районе

Об этой трагедии помнили всегда

В 1955 году в двух километрах южнее села Никольское был установлен памятный обелиск с надписью: «Здесь 22/XI 1941 г. были зверски замучены и сожжены фашистскими палачами более 900 советских людей, находившихся на лечении в больнице им.

П.П. Кащенко». В дальнейшем цифра была уточнена.

Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге хранит документы фондов исполкомов Гатчинского райсовета, Гатчинского горсовета, Никольского сельского совета, в которых есть свидетельства того страшного времени.

В частности – акт о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских захватчиков во время оккупации села Никольское (Сиворицы) от 28 января 1944 года, составленный представителями воинской части и жителями освобожденного села Никольское, а также показания от 2 ноября 1944 года жительницы села Екатерины Сергеевны Кутузовой, работавшей заместителем главного бухгалтера психиатрической больницы им. Кащенко. В том числе женщина перечисляет фамилии врачей и служащих больницы, которых немцы увезли в Гатчину и повесили, называет других жителей, уничтоженных фашистами. «Из всего врачебного персонала больницы им. Кащенко в живых остались только трое».

Сейчас информацию со ссылками на эти документы можно найти в социальных сетях Гатчинского округа.

В 2021 году массовое уничтожение пациентов фашистами в годы Великой Отечественной

войны стало темой выездного заседания консультативного совета по организации взаимодействия и координации проведения поисковой и историко-архивной деятельности при Следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.

Задачей совета, заседание которого прошло непосредственно на территории больницы, стало установление всех обстоятельств совершенных фашистами злодеяний, имен палачей и их приспешников, поисков останков жертв преступлений, в том числе на территории села Никольское.

Рассекреченные документы

Архивные полки хранят тысячи документов, многие из которых до сих пор не известны широкой общественности. Многие события того времени требуют дальнейшего изучения и переосмысления.

Засекреченные ранее материалы уголовного дела о массовом убийстве нацистами в ноябре 1941 года пациентов психиатрической больницы имени Кащенко обнародовало Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О чем свидетельствуют эти материалы? О том, что злодеяния, совершенные фашистскими оккупантами, не имеют срока давности; что правда о них никогда не будет стерта из памяти. О том, что нельзя позволить фашизму и нацизму вновь поднять голову.

Рассекреченные документы размещены в свободном доступе на странице ТАСС: tass.ru/obschestvo. Тринадцать страниц. Цитировать их полностью невозможно. Сухим и точным языком документа, с физиологическими и анатомическими подробностями раскрывается леденящая картина расправы над беззащитными больными.

Среди публикуемых документов – выписки из актов о злодеяниях фашистов в Гатчинском районе, копия приговора Военного трибунала Ленинградского фронта от 9 апреля 1944 года в отношении фигурантов дела, протокол допроса главного судмедэксперта Ленинградского фронта Андрея Владимирского, а также акт судебно-медицинской экспертизы, датируемый 20–22 февраля 1944 года.

Протоколы содержат информацию о деталях преступления, лицах, которые его осуществляли, в том числе пособниках из числа советских граждан, конкретные имена и должности, а также вещество, которое использовалось для умерщвления, количество погибших.

Согласно документам следствия и суда, семеро сотрудников больницы и еще один их пособник из числа местных жителей по указанию немецкого командования – коменданта района майора Шперлинга и местного коменданта капитана Хегера, а также назначенного ими начальника больницы Шахроманяна – добровольно согласились участвовать в отравлении душевнобольных путем введения смертельных инъекций. В результате за один день, 20 ноября 1941 года, были умерщвлены около 850 человек.

Как следует из материалов, в августе 1941 года немецкие войска, захватив усадьбу Сиворицы, где расположена больница имени Кащенко, заняли помещения, а 1300 душевнобольных поместили в корпус, рассчитанный всего на 200 человек. Для пациентов создали антисанитарные условия, морили их голодом, выдавая по 100 граммов хлеба в сутки, а затем, с октября 1941 года, и эту голодную норму выдавать перестали.

«В результате такого варварского отношения к больным среди них началась большая смертность, и к ноябрю месяцу 1941 года умерло около 200 человек. Не останавливаясь на этом, немецко-фашистские захватчики решили душевнобольных уничтожить путем отравления», – сказано в приговоре трибунала.

Следствие выяснило, что умерщвленных больных закопали в противотанковом рву близ деревни Ручьи, находившейся к югу от Сивориц и соседнего села Никольского.

В документах говорится, что в сентябре-октябре 1943 года оккупанты разрыли могилы с трупами и пригнали около 20 пленных красноармейцев, чтобы их руками сжечь останки. Под усиленной охраной немецких солдат пленные делали это около двух недель, предварительно тела обливались горючей жидкостью. После этого уже самих советских пленных привели в сарай, где заперли и сожгли заживо, о чем свидетельствовали жители Ручьев.

После освобождения территории Гатчинского района, в феврале 1944 года, экспертная комиссия обнаружила на участке рва, послужившего могилой для больных, около 50 кг разных человеческих костей вперемешку с золой, а также части от нижнего белья и верхней одежды.

Частицы обожженных человеческих костей были найдены и на месте сожженного сарая с военнопленными, причем останки оказались сосредоточены на одном небольшом участке бывшего строения площадью около 4 кв. м.

По мнению судмедэксперта Владимирского, такая локализация указывала на то, что части от сгоревших людей были намеренно собраны в одно место для полного их уничтожения огнем.

Как отмечается в показаниях свидетелей из числа местных жителей, всего в больнице имени Кащенко от действий оккупантов погибли около 1300 советских граждан.

Суд вынес решение «расстрелять» семерых конкретных исполнителей, коловших инъекции пациентам, а двух медсестер приговорил к 10 годам лагерей.

Мы помним

Историки подчеркивают, что точное число погибших мирных жителей на территории Гатчинского округа и их имена до сих пор изучаются и дополняются.

Не случайно именно в Гатчинском округе установлен мемориал «В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны». В ближайшее время будет представлено итоговое решение архитектурной концепции Центра национальной памяти, который по поручению президента России Владимира Путина будет построен на территории мемориала в Зайцево.

Татьяна Можаева