Ледовая арена – скоро открытие
На состоявшейся пресс-конференции главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим журналисты поинтересовались, когда гатчинцы смогут начать кататься на катке ледовой арены, которая строится в Гатчине в микрорайоне Аэродром.
- Мы были там буквально в последние рабочие дни 2025-го года, видели уже подготовленное основание для искусственного льда. Будет здорово, если открытие арены станет для жителей маленьким сюрпризом. Но, в любом случае, либо в конце первого квартала, либо в начале второго квартала 2026 года мы ледовую арену будем открывать. Поверьте, уже много гостей готовы приехать к нам, и, надеюсь, открытие нашей ледовой арены будет очень красивым.
В свою очередь, Людмила Николаевна задала вопрос, как назвать этот гатчинский ледовый дворец. Предложенные жителями названия, среди которых лидирует «Айсберг», не очень вдохновляют.
- «Айсберг» – плохая ассоциация, – заметила Людмила Николаевна. - И, к тому же, их много. Зачем нам разбиваться об эти айсберги? Надо что-то наше, уникальное. Поэтому пока лежит неподписанный устав… Но, хочу сказать, что в ожидании открытия ледовой арены мы с вами открыли три искусственных катка – на Соборной, в Аэропарке и в Коммунаре. Возле бассейна «Волна» снова залили «коробку» – благо погода позволяет. На Аэродроме, на улице Новоселов, тоже
каток открыт. В других населенных пунктах округа катков тоже немало. Поэтому приходите, вставайте на коньки, берите уроки!