Ледовая арена – скоро открытие

- Мы были там буквально в последние рабочие дни 2025-го года, видели уже подготовленное основание для искусственного льда. Будет здорово, если открытие арены станет для жителей маленьким сюрпризом. Но, в любом случае, либо в конце первого квартала, либо в начале второго квартала 2026 года мы ледовую арену будем открывать. Поверьте, уже много гостей готовы приехать к нам, и, надеюсь, открытие нашей ледовой арены будет очень красивым.

В свою очередь, Людмила Николаевна задала вопрос, как назвать этот гатчинский ледовый дворец. Предложенные жителями названия, среди которых лидирует «Айсберг», не очень вдохновляют.