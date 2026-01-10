Хоккей в валенках – в столице Ленинградской области

10 января 2026 года Ленинградская область впервые в истории провела Всероссийский день русского дворового хоккея. Праздник направлен на возрождение традиций и популяризацию национального вида спорта - в рамках реализации поручений президента Российской Федерации В.В. Путина и губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.

Участников соревнований в Гатчине приветствовали депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских, а также представители Центра спортивной подготовки Ленинградской области Константин Иванов и Алексей Белоусов.

Победителем соревнований стала команда Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского. На втором месте - команда «Луч», на третьем - команда «Олимп».

Фото - организаторов турнира