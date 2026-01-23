Автопробег памяти и мужества

Значимое патриотическое мероприятие в этом году объединило представителей всех поколений. Это не только школьники, кадеты, студенты и ветераны, но и представители родительского комитета, а также военнослужащие-срочники.

Колонна, состоявшая из шести автобусов с сопровождением, выехала из Гатчины в 10 часов утра. Участники автопробега посетили три места боевой славы, где героически сражались защитники гатчинской земли в годы Великой Отечественной войны: братскую могилу советских воинов в поселке Войсковицы, мемориал «Борницкий рубеж обороны» в д. Большие Борницы и памятник-танк КВ-1 на въезде в поселок Новый Учхоз.

Соблюдая многолетнюю традицию, организатором акции выступил Молодежный центр Гатчинского округа. Во время движения по маршруту в автобусах рассказывали о героических сражениях времен Великой Отечественной войны, звучали песни военных лет.

Торжественные церемонии возложения живых цветов к мемориалам и памятникам провели ведущие, волонтеры подростково-молодежного клуба «ГДМ».

Почетный караул несли кадеты Гатчинской школы № 11.