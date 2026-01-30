Почему автобус съехал в кювет?
Гатчинской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП около деревни Большево Гатчинского округа.
Рубрики: Происшествия
По предварительным данным, 29 января около 12:40 у деревни Большево водитель рейсового автобуса № 506 не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились водитель и трое пассажиров.
На месте работал личный состав 106-й пожарной части Гатчинского отряда «Леноблпожспас». Без пострадавших.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.
По информации пресс-службы прокуратуры Ленобласти
