Весенний набор: определены даты обучения участников СВО и членов их семей

Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и членов их семей Ленинградской области определил сроки весеннего цикла обучения.

Планировать следующий шаг стало проще — расписание сформировано:

  • Оператор станка с ЧПУ — со 2 марта по 19 июня
  • Оператор пружинно-навивочного станка — с 16 марта по 5 июня
  • Оператор видеонаблюдения — с 13 марта по 8 мая
  • Оператор трёхмерной печати — с 15 апреля по 3 июля
  • Сборщик БПЛА — с 8 апреля по 3 июля
  • Оператор ЭВМ «1С/складской учёт» — с 4 мая по 30 июня

Напомним, в Кластере доступны все этапы поддержки: реабилитация, протезирование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве и социальное сопровождение.

Обучение, проживание и питание предоставляются бесплатно на весь период прохождения курсов.

Если вы участник СВО или член его семьи, у вас есть возможность освоить новую профессию и дополнить имеющиеся компетенции.

Запись и консультация — по телефонам:

+7 (921) 377-47-47

+7 (812) 643-03-23

 