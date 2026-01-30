Весенний набор: определены даты обучения участников СВО и членов их семей
Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и членов их семей Ленинградской области определил сроки весеннего цикла обучения.
Рубрики: Общество
Планировать следующий шаг стало проще — расписание сформировано:
- Оператор станка с ЧПУ — со 2 марта по 19 июня
- Оператор пружинно-навивочного станка — с 16 марта по 5 июня
- Оператор видеонаблюдения — с 13 марта по 8 мая
- Оператор трёхмерной печати — с 15 апреля по 3 июля
- Сборщик БПЛА — с 8 апреля по 3 июля
- Оператор ЭВМ «1С/складской учёт» — с 4 мая по 30 июня
Напомним, в Кластере доступны все этапы поддержки: реабилитация, протезирование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве и социальное сопровождение.
Обучение, проживание и питание предоставляются бесплатно на весь период прохождения курсов.
Если вы участник СВО или член его семьи, у вас есть возможность освоить новую профессию и дополнить имеющиеся компетенции.
Запись и консультация — по телефонам:
+7 (921) 377-47-47
+7 (812) 643-03-23
