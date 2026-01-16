Три века на страже Отечества

Передвижная экспозиция «Кавалеры ордена Александра Невского. Три века славы на страже Отечества» — результат масштабного сотрудничества сразу нескольких учреждений. Среди них - отделение исторических наук «Петровской академии наук и искусств» при поддержке «Александро‑Невского Братства», Музея истории Санкт‑Петербургской епархии, Общественной палаты Ленинградской области и Санкт‑Петербургского Института бизнеса и инноваций.

Орден Александра Невского - единственный орден, который утверждался трижды. Он был и в Российской империи, и в СССР, и сейчас, в Российской Федерации. Девизом ордена стали слова «За труды и Отечество». Те, кто удостоился носить на груди столь великую награду, с честью исполняли и исполняют по сей день свой долг, являя современникам пример беззаветного служения народу и любви к России.