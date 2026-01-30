Будем с лёгким паром!

В ведении Гатчинского банного комплекса находится 18 бань и одна парикмахерская в Сиверском. На балансе – две бани в Гатчине (центральная на ул. Леонова и в Мариенбурге на ул. Рысева), две – в Коммунаре, бани в Вырице, Дружной Горке, Лампово, Жабино, Сяськелево, Шпаньково, Малом Верево, Торфяном, Тайцах, Высокоключевом, Пудости, Сиверском, Куровицах и в Белогорке. И благодаря такому объединению и созданию отдельной структуры началось возрождение гатчинских бань.

О том, что и как ремонтируется и где уже можно мыться, рассказала директор банного комплекса Наталья Позигун.

- К моменту создания комплекса большинство бань в сельской местности находились в плачевном состоянии. Отсутствовала даже пожарная сигнализация. Пудостьская баня была закрыта еще семь лет назад, бани в Тайцах и Высокоключевом ждали ремонта лет тридцать. Теперь баню в Высокоключевом мы капитально отремонтировали и открыли под занавес прошлого года, а в Тайцах ремонт запланирован в этом году. Сейчас там проводят газ на замену электрическому котлу. В настоящее время баня работает.

- Какова судьба многострадальной бани в Пудости?

- Там закончен капитальный ремонт, и в феврале баня откроется. Состояние ее было, честно говоря, удручающим. Фактически, люди мылись в условиях антисанитарии, поэтому баня и была закрыта. Там переделано всё – от крыльца до парной, и теперь баню не узнать. Поменяли всё, даже лестницу с перилами. Система вентиляции совершенно новая, сделали мощнейшую гидроизоляцию в полу. И новенькая парная. Ну, в общем, всё как надо.

- Во всех сельских банях будет капремонт?

- Решение о проведении капитального ремонта принимается на основе заключения организации, которая проводит обследование. Специалисты приезжают с техникой, делают шурфы вдоль фундамента, проводят инструментальное, аппаратное обследование, смотрят перекрытия, состояние стен, внутренних несущих конструкций, инженерной системы. То есть от фундамента до кровли. И уже, согласно заключению, мы разрабатываем проектно-сметную документацию, запрашиваем финансирование из окружного бюджета, нам выделяют деньги, и мы приступаем к работе.

- Все бани уже обследованы?

- Нет, что вы! Мы сначала обследуем только самые старые и ветхие бани. За них и беремся. Перечислять их долго, проще сказать, какие бани в приличной кондиции и ремонта пока не требуют. Баню в Верево нам передали в неплохом состоянии, в Торфяном баня вся отремонтирована внутри, нужен ремонт фасада, но это пока терпит. В бане в Шпаньково сделали ремонт в 2024 году, нам оставалось смонтировать систему вентиляции и установить необходимое оборудование и мебель. В гатчинской бане на ул. Леонова осталось отремонтировать часть помещения под офис, но это тоже подождет; в бане на ул. Рысева мы отремонтировали одно отделение, заменили четыре электрических печи. Вот, пожалуй, и всё. Во всех остальных банях округа надо делать ремонт.

- Какая баня будет следующей – где ждать реновации?

- Одной из первых в очереди – баня в Тайцах. И капремонт бани в Коммунаре, на Советской, 7-а. Состояние здания и снаружи, и внутри, откровенно говоря, неудовлетворительное. Здание – 1955 года постройки, а баня у жителей очень востребована! Коммунарцы любят эту баню, постоянно ходят туда, и когда мы меняли печь, которая полностью прогорела, мы получали множество обращений: люди переживали, что баню закрыли насовсем. Теперь мы сделали обследование, получили заключение. В настоящее время планируется комплекс мероприятий капитального ремонта бани.

Сейчас мы делаем капремонт бани в Дружной Горке. Там здание XIX века, и работы идут в два этапа. Мы очень хотели сделать быстрее, но проектно-сметная документация, которую нам передали вместе с баней, оказалась не совсем актуальна. Вскрытие показало, что здание таит в себе много сюрпризов. Поэтому мы сейчас делаем второй этап ремонта и, надеюсь, в марте баня откроется.

Устанавливая очередность ремонтов, мы очень пристально смотрим на потребности жителей. Почему Пудость, например, была просто «горящая позиция»? Потому что рядом ничего нет. И населения много. А баня закрыта. И люди неоднократно обращались к депутатам, к главе администрации Гатчинского округа, и было принято решение провести капитальный ремонт в 2025 году.

- Какие работы у банного комплекса еще в перспективе?

- В этом году планируем сделать проектно-сметную документацию на ремонт части бани в Вырице, причем там есть хороший бассейн, который уже отремонтирован: мы полностью поменяли покрытие и систему фильтрации.

Сиверская баня на Красной улице ждет капремонта печей и парных. Дровяные печи вообще регулярно ремонтируются: они много работают, их все время топят, и печи прогорают. Там постоянно приходится менять то колосники, то камни, где-то подмазывать, подкрашивать. И периодически печь надо ремонтировать капитально – с закрытием бани. Сейчас «горячие позиции» по печам у нас в Сиверской и в Куровицах. В бане в Куровицах мы запланировали отремонтировать печь и парную.

- Если с дровяными печами столько хлопот, не проще перевести бани на газ?

- Ни в коем случае! В баню идут зачем? Кто-то – помыться, а кто-то идет за паром, и люди ни за что эти дровяные печки не отдадут, поэтому отказываться от дровяных печек мы не планируем.

Сколько стоит помыться?

Как пояснила Наталья Позигун, бани стоят по-разному. Эта разница в цене – отголоски прошлой жизни сельских бань, когда тарифы устанавливали поселковые администрации. Банный комплекс начинает постепенно приводить плату к общему знаменателю. В среднем, один визит в баню по полной стоимости обойдется от 300 рублей (с бассейном – дороже). За эти деньги во всех банях предлагается: общее мыльное отделение – с шайками, парная, где можно попариться с веником, и отдельные душевые, потому что многим пожилым людям не надо пара – им надо просто прийти и помыться.

Льготники платят половину тарифа, и к этой категории относятся:

- ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, дети войны;

- ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, а также члены семей погибших ветеранов боевых действий;

- ветераны труда РФ и Ленинградской области;

- инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды и сопровождающие;

- дети до 14 лет, неработающие пенсионеры и члены многодетных семей.

Если бани топят, значит, это кому-нибудь нужно

Следующим этапом после приведения бань в порядок видится создание дополнительного сервиса – организация торговых точек и кафе при банях и, конечно, парикмахерских.

- Даже когда гатчинская баня была в составе ЖКХ, при кассе была торговля: человек мог купить шампунь, расческу, тапочки одноразовые, бутылку воды, – говорит Наталья Викторовна. – Когда все бани собрали в один комплекс, честно говоря, первый год ушел на самое жизненно важное, то, без чего никак. Не до люкса сейчас, не до торговли. Но в планах это есть. И кафе с травяными чаями после бани тоже не помешало бы…

Следуя заветам губернатора, сотрудники банного комплекса мечтают, и эти мечты имеют шанс воплотиться: при каждой бане хорошо бы возродить мини-парикмахерскую и мини-прачечную. В гатчинской бане на ул. Леонова по-прежнему работает прачечная, услугами которой пользуются общежития, кафе и частные лица. Прачечные просят бани Коммунара, Вырицы и Высокоключевого.

- В идеале, весь этот сегмент хотелось бы привести к какой-то комплексной форме, – считает Наталья Позигун. – Чтобы люди могли прийти помыться, а заодно и подстричься, отдать в стирку белье. И, что совсем уж неожиданно, жители просят нас организовать при сельских банях мелкий ремонт одежды. Чтоб, пока они в бане парятся, им бы, например, молнию на куртке починили…

- Наталья Викторовна, насколько всё-таки сегодня, при наличии коммунальных удобств, действительно необходимы бани?

- Бани нужны будут всегда. Во-первых, еще не у всех есть водопровод и собственная ванная, а во-вторых, для многих посещение бани – это ритуал, своего рода клуб по интересам, есть настоящие любители и ценители «легкого пара». В прошлом году, например, у нас помылось больше 100 тысяч человек, в том числе 9420 льготников.

Екатерина Дзюба