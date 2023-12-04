Женщины отправили мошенникам 2 миллиона

25 ноября в гатчинскую полицию поступило заявление от 33-летней женщины. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником сбербанка, и заявил, что кто-то от ее имени пытается оформить кредит. Для предотвращения противоправных действий необходимо …самой оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Логику в этом во всем сыскать трудно. Никто и не искал. Действуя по указанию преступников, потерпевшая перевела несколькими платежами денежные средства в сумме 399 тысяч рублей на номер телефона некой Анастасии.

Пенсионерка из Гатчины пошла еще дальше и отправила преступникам более полутора миллионов рублей.

23 ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 64-летняя женщина. Неделей раньше ей на мобильный телефон позвонила девушка, которая представилась сотрудницей Центробанка РФ и сообщила, что неизвестные злоумышленники воспользовались СНИЛСом пенсионерки и оформили на нее кредиты.

Далее женщину конкретно ввели в заблуждение и убедили следовать указаниям мошенников, которые она беспрекословно выполнила. В «Кубусе» через банкомат перевела на чужие банковские карты несколько крупных сумм: 230 тысяч рублей, 164 тысячи, 210 тысяч, несколько раз по 200 тысяч и по 15 тысяч, 150, 120 и 180 тысяч. В общей сложности более 1 млн 670 тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.