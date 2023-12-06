Не все девушки одинаково безопасны
Очередное шапочное знакомство и распитие спиртного закончилось для жителя Гатчины финансовыми потерями. В УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 31-летнего мужчины.
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Около часа ночи 29 ноября во дворе своего дома на Аэродроме он познакомился с девушкой по имени Дарья и пригласил ее к себе в гости. В квартире они выпивали, и в какой-то момент хозяин уснул. Проснувшись поздно, в десять утра, он обнаружил отсутствие ночной гостьи – и смартфона стоимостью 80 тысяч рублей. А также денег – 4000 рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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