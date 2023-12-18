Сотрудниками полиции в Гатчине задержан подозреваемый в повреждении автомобилей
27 ноября в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что у дома 1 по улице 120-й Гатчинской дивизии неизвестные повредили, разбив стекло, и пытались поджечь автомобиль «Фольксваген Пассат».
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В тот же день в полицию Гатчинского района обратился 49-летний житель Гатчины с заявлением о том, что в период с 16:00 26.11.2023 до 10:00 27.11.2023, неизвестный разбил пассажирское окно его автомобиля «Киа Спектра».
Было возбуждено уголовное по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
15 декабря в 00:20 в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка у дома 1 по улице 120-й Гатчинской дивизии по подозрению в причастности к этим преступлениям задержан 34-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель Псковской области.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
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