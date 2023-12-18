Сотрудниками полиции в Гатчине задержан подозреваемый в повреждении автомобилей

В тот же день в полицию Гатчинского района обратился 49-летний житель Гатчины с заявлением о том, что в период с 16:00 26.11.2023 до 10:00 27.11.2023, неизвестный разбил пассажирское окно его автомобиля «Киа Спектра».

Было возбуждено уголовное по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

15 декабря в 00:20 в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка у дома 1 по улице 120-й Гатчинской дивизии по подозрению в причастности к этим преступлениям задержан 34-летний неработающий, ранее неоднократно судимый житель Псковской области.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.