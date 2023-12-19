Акция «Редкая фракция»

Акция - предновогодняя, и организаторы планируют соорудить новый арт-объект – ёлку из лыж! Поэтому на акции будут принимать старые, непригодные для катания лыжи

На акции будут принимать ВСЕ ФРАКЦИИ, включая привычные бутылочный ПЭТ /1\, HDPE /2\, металл, макулатуру и др., а также баллончики из-под дезодорантов и освежителей, бумажные подложки из-под яиц, втулки от бумаги и полотенец, аудио и видео кассеты, ручки, фломастеры, упаковка дой-пак от майонеза, детского пюре, тюбики и тубы от кремов и зубных паст, батарейки и др.

На акции вас будет ждать Благотворительный фонд «Благо Дари» - можно помочь и принести фонду то, что очень нужно его подопечным. В особенности нужны продукты длительного хранения и памперсы.

Можно принести одеяла, пледы, паласы и ковры, которые отправятся в небольшой приют для хвостатых. В дар принимаются паучи для котиков из приюта «Альтера Вита» из пос. Вырица.

Для проекта «Круг Жизни. Помогаем книгами» будут принимать книги в хорошем состоянии для сельских библиотек и больничных стационаров.

На этой акции будет возможность обменяться новогодней атрибутикой на мини-круговороте (приносите украшения женские и детские, новогодние (маскарадные) костюмы и их элементы, ёлочные игрушки и новогодний декор, свечи, подсвечники, подарочные коробки, сумки и упаковку).

Можно принести глянцевые журналы для коллажей с девушками, косметикой, едой, рукоделием, дизайном интерьера.