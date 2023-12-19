В супермаркете в Гатчине задержали преступника

18 декабря около семи часов вечера сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области прибыли к супермаркету на улице Чехова в Гатчине, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

В торговом зале магазина наряд Росгвардии обнаружил 22-летнего гражданина, который вел себя несдержанно и вызывающе, приставал к покупателям, провоцировал их на конфликт и не реагировал на замечания работников, пытавшихся его успокоить. Увидев приближавшихся к нему росгвардейцев, хулиган попытался скрыться и побежал к выходу, но был задержан на месте происшествия. Сотрудники вневедомственной охраны применили в отношении правонарушителя спецсредства – наручники.

При проверке росгвардейцы установили, что гражданин, задержанный за мелкое хулиганство, ранее был судим за угон, кражу, а также незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ. Помимо этого, с октября 2023 года мужчина находится в федеральном розыске как обвиняемый в незаконном хранении наркотических средств.

Наряд доставил правонарушителя в территориальный отдел полиции, после чего его передали инициатору розыска – сотрудникам управления МВД по Центральному району Санкт-Петербурга.

Информация и фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и Ленобласти



