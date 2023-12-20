Остеопороз: «тихая» болезнь

Что такое остеопороз?

Остеопороз называют «тихой» болезнью. Она возникает незаметно, постепенно и безболезненно. Процесс может длиться годами и не давать о себе знать. Первые сигналы остеопороза – легкие боли в любой области тела. Они быстро проходят, но могут участиться. При развитии недуга происходят микропереломы костной ткани, которые не всегда заметны визуально, зато возникает болезненность.

Остеопороз – это заболевание скелета, характеризующееся уменьшением костной массы и нарушением структуры костной ткани, что приводит к повышенной ломкости костей и увеличению риска переломов.

Плотность костей увеличивается в подростковом возрасте, во время роста, и достигает пика к третьему десятку, а после тридцати пяти лет начинает снижаться. В России среди лиц в возрасте пятидесяти лет и старше остеопороз выявляется у 34% женщин и 27% мужчин. У женщин риск появления остеопороза значительно возрастает при наступлении менопаузы.

Причины остеопороза

Снижение плотности костной ткани напрямую связано с поступлением в организм кальция и его усвояемостью. Причин у этого заболевания много, и развиться оно может и у мужчин, и у женщин в любом возрасте, хотя у женщин встречается чаще, особенно в постменопаузе. Это связано с изменениями гормонального фона.

У мужчин гормональный фон тоже с возрастом меняется, но это происходит медленнее, плавнее. У женщин остеопороз начинается раньше и развивается быстрее, а из-за этого заболевания кости становятся хрупкими, и любые переломы происходят легче. Минимальной травмы достаточно для того, чтобы случился перелом. Если в молодом возрасте падение может вызвать просто ушиб, то в пожилом от такого падения случится перелом.

Однако с остеопорозом могут столкнуться и вполне молодые люди, у которых есть определенные факторы риска возникновения болезни. Например, сахарный диабет 1 и 2 типа, ревматоидный артрит, болезни щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, препятствующие нормальному усвоению питательных веществ, а также прием некоторых лекарственных препаратов (например, глюкокортикостероидов). Спровоцировать остеопороз могут вредные привычки – курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, излишнее увлечение диетами и гиподинамия.

Профилактика остеопороза, в свою очередь, – это правильный образ жизни, полноценное питание. Здоровый рацион обеспечивает нормальное состояние всех систем организма, в том числе и костной. Однако и здоровый образ жизни – это, к сожалению, не панацея. «Тихая» болезнь может подкрасться незаметно к самому ярому приверженцу ЗОЖ.

Признаки остеопороза

Характерных жалоб при остеопорозе нет – до поры до времени. Пока не случится перелом. Изредка человека могут беспокоить боли в спине, костях, может наблюдаться уменьшение роста и ухудшение осанки.

Переломы при остеопорозе могут возникать даже при незначительной травме. Перелом шейки бедра – это классическое проявление остеопороза, которое угрожает, прежде всего, пожилым дамам. Как говорят травматологи-ортопеды, чтобы получить такой перелом, иногда даже необязательно падать – достаточно резкого движения, неудачного поворота, мышечного сокращения. Можно получить перелом и при падении с высоты собственного роста или при поднятии тяжести, которая раньше казалась привычной.

Типичными переломами при остеопорозе считаются переломы тел позвонков, бедренной кости и предплечья, но могут быть и переломы других крупных костей скелета. И – да, падений надо избегать, и это особенно актуально зимой, во время снегопада и гололеда.

Как понять, есть ли у вас остеопороз?

Дожидаться переломов не нужно. Болезнь можно легко диагностировать, причем на ранних стадиях – до появления первых переломов. Благо, на сегодняшний день это совершенно доступно.

Основной метод ранней диагностики остеопороза – денситометрия. Это исследование, при котором определяется плотность костной ткани человека. Обычно этот показатель оценивается по трем участкам скелета – поясничному отделу позвоночника, бедренной и лучевой кости.

Этими вопросами занимаются врачи-эндокринологи. Значительная же доля работы травматологов-ортопедов – лечение последствий «тихой» болезни.

Кому пора записываться на денситометрию?

В идеале, сначала проконсультироваться у эндокринолога и получить направление. В целом, любому человеку пожилого возраста и даже независимо от возраста надо сделать денситометрию, если у него есть факторы риска развития остеопороза.

К факторам риска относится лишний вес или, наоборот, недостаточная масса тела; наследственность, дефицит в организме витамина D. Конечно, все индивидуально, но доктора рекомендуют всем женщинам в течение пяти лет после менопаузы сделать это исследование, а также людям с наличием малотравматичных переломов в анамнезе, профессиональным спортсменам.

Что такое REMS?

Раньше для проведения остео-денситометрии использовалось только рентгеновское оборудование. Сейчас появились денситометры, измеряющие минеральную плотность костей не с помощью лучевых методик, а посредством радиочастотных сигналов.

В Гатчинском медицинском центре «СтомаМедСервис» для диагностики остеопороза применяется самый современный и высокоточный метод – радиочастотная эхографическая мультиспектрометрическая денситометрия, сокращенно REMS.

Исследование проводится с помощью радиочастотного эхографического денситометра Echolight SPA. В отличие от рентгеновской диагностики, при REMS-денситометрии пациент не получает лучевой нагрузки.

Лечится ли остеопороз?

Сегодня остеопороз лечится с помощью лекарственных препаратов, но это очень длительный и сложный процесс. Заболевание легче предотвратить. Собственно, полностью вылечиться от остеопороза нельзя – можно только замедлить его развитие и контролировать процесс.

Подготовила Екатерина Дзюба

Фото freepick.com