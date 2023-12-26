Йоулупукки рад гостям!

Новогодняя программа Йоулупукки – это знакомство с традициями ингерманландских финнов и Дедами Морозами разных стран, увлекательное путешествие в мир знаний, песни и новогодний хоровод.

Резиденции Йоулупукки открыта в центре Гатчины - на улице Соборной, д. 12.

Во время встречи каждый сможет лично рассказать Йоулупукки стихотворение, спеть песенку, сделать красивую фотографию с добрым волшебником, получить из его рук небольшой сладкий подарок и даже выучить несколько приветствий на финском языке. Причем, все это бесплатно. Гатчинский Йоулупукки за общение с детьми денег не берет.

- Очень рад, что каждый год детей приходит все больше, - признался Йоулупукки, в быту – руководитель Гатчинской организации ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойка. - Резиденцию для меня и моих помощников – гномов любезно предоставила и оформила организация «Инкери-Сеура». Я уже встречался с воспитанниками детского сада №12 города Гатчины. Очень замечательные детки: стихи читали, новогодние песни пели, показали групповой творческий номер. А один веселый мальчик спел Йоулупукки песенку Крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…». Почему он выбрал такую песню – не знаю, но спел очень хорошо, молодец! Я очень рад таким встречам!

Желающих побывать в гостях у финского Деда Мороза много Детсадовцы приходят группами, младшие школьники классами, родители с детьми.

Чтобы попасть на сказочный прием, нужно позвонить гномам-помощникам и договариваются о встрече. Запись по телефону +79312149232. Резиденция Йоулупукки работает до 30 декабря. Добро пожаловать!

Татьяна Можаева