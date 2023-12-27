Не путайте зелёного дракона с зелёным змием!

В идеале, праздновать надо так, чтобы не было мучительно и больно. Как это сделать, мы поинтересовались у заведующей гатчинским наркологическим кабинетом, психиатра-нарколога Елены Колиш.

- Елена Николаевна, вы можете порекомендовать безопасную дозу алкоголя нашим гражданам?

- Однозначно нет! Таких рекомендаций врачи не дают. Последние исследования показали, что никакого положительного влияния на организм человека, ни в каких дозах и ни при каких обстоятельствах алкоголь не оказывает. Более того, в прошлом году алкоголь во всем мире был признан нейротоксическим ядом – независимо от количества. Любой прием спиртного оказывает токсическое действие на мозг, разрушает печень и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

- А как же терапевтический эффект красного сухого?

- Утверждения о пользе красного вина – миф. Популярное мнение, будто бы красное сухое вино поддерживает тонус сосудов, появилось примерно полвека назад на почве неверно истолкованного исследования: якобы французы менее подвержены болезням сердца из-за многовековой традиции регулярно пить красное вино. Которое считается полезным, потому что в его состав действительно входит ресвератрол – уникальный антиоксидант. Однако его количество, содержащееся в вине, настолько ничтожно, что для получения эффекта надо выпить литров десять за раз. Комментарии излишни. И ни одно исследование не подтверждает пользу пресловутого бокала вина. Кстати, ту же дозу ресвератрола можно получить, съев несколько яблок или гроздь винограда.

- Новый год – через три дня. Вряд ли большинство наших сограждан откажутся от шампанского. Как быть?

- Существуют дозы, с которыми организм полностью здорового человека – подчеркиваю: взрослого здорового человека! – способен справиться без последствий. Но всегда надо помнить: все индивидуально. То, что для одного пройдет незамеченным, для другого может оказаться губительным. Условно безопасная доза спиртного для каждого человека – своя. Параметр зависит от возраста, веса, пола и состояния здоровья – наличия или отсутствия хронических заболеваний.

Примерная доза для женщин – 200-250 мл красного или белого сухого вина в неделю. Для мужчин в неделю – одна бутылка крепленого вина или три рюмки водки. Если говорить о суточной дозе, то большинство западных и российских врачей сошлись на том, что здоровому мужчине среднего возраста и комплекции можно выпивать в сутки до

200 мл вина, до 500 мл пива и до 50 мл водки. «Безопасная» доза для женщин – до 100 мл вина в день.

- И, тем не менее, если все эти люди окажутся за новогодним столом, с намерением превысить суточную (или недельную) норму, как пить с наименьшим ущербом для здоровья?

- Надо хотя бы придерживаться некоторых правил. Например, не смешивать разные типы алкоголя. Не курить, так как никотин усиливает опьянение. Закусывать лучше цитрусовыми – они ускоряют процесс расщепления алкоголя.

Естественно, что даже при умеренном употреблении спиртного надо воздерживаться от приема медикаментов: спиртное может нейтрализовать лекарства, либо, наоборот, усилить их действие.

Есть еще один миф: чтобы не опьянеть, алкоголь надо закусывать жирной пищей. На самом деле, жирная пища оказывает тяжелое воздействие на желудок, печень и кишечник, а в сочетании со спиртным может превратить следующий день в настоящий ад. Да, пить на пустой желудок нельзя! Поэтому надо поесть перед приемом спиртного, не налегая на жирное.

И – да, Новый год – это, конечно, шампанское. Сладкий газированный алкоголь быстрее всасывается в организме, поэтому на новогодний стол лучше поставить сухое игристое. Не стоит также мешать алкоголь с десертами. И во время празднества не забывайте периодически вставать из-за стола, двигаться и проветривать помещение. И еще: этанол вызывает потерю жидкости, поэтому пейте больше воды.

Помните: безопасная и полезная доза алкоголя равна …нулю. В мире нет ни одной медицинской рекомендации по употреблению алкоголя. Сердце и сосуды надо лечить лекарствами и физическими нагрузками, а грипп пре-дупреждать вакцинированием.

А теперь о приятном. Развенчивая мифы, стоит упомянуть еще один: будто бы Россия – самая пьющая страна. Это неправда! По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия – на 26 месте рейтинга, который возглавляют Сейшелы и Чехия. Так что не будем путать китайского зеленого дракона с зеленым змием – чем ниже мы опустимся в этом «алкогольном» рейтинге, тем лучше.

Екатерина Дзюба