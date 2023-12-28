Пожалел супругу друга

Звонившая заныла, что по её вине женщина попала в ДТП и находится в реанимации. И чтобы ее, виновницу, не привлекали к уголовной ответственности, нужно заплатить миллион.

Доверчивый пенсионер ответил, что такой суммы у него нет, но он может собрать около 200 тысяч. После этого с ним стал разговаривать мужчина, представившийся следователем. Он дал указания завернуть деньги в полотенце, положить на дно сумки, а сверху – комплект постельного белья, после чего передать сумку курьеру.

Под руководством злоумышленника пенсионер собрал белье и 175 тысяч рублей, и к нему пришел молодой человек, которому он и отдал сумку. Потом только выяснил, что стал жертвой классического мошенничества.

Приметы курьера: рост около 175 см, на вид 23-25 лет, худощавый, темноволосый европеец. Был одет в темную куртку.

Возбуждено уголовное дело.