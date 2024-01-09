На музыкальное Рождество – в Гатчину!

Фестиваль стартовал 8 января в Гатчинском городском Доме культуры. Программу музыкального праздника открыли ансамбль гусляров «Перезвон» и фольклорный ансамбль «Коляды». Музыканты исполняли церковные и народные песни, рождественские колядки, разыгрывали тематические постановки.

В теплой душевной атмосфере все участники концерта и зрители с радостью окунулись в русские народные игры и забавы, традиционные для этого особого времени.

В завершение первого дня фестиваля творческие коллективы были награждены дипломами и аплодисментами зрителей.

Центральным событием фестиваля по традиции станет концерт православных хоров, который пройдет 14 января в концертном зале Детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. На концерте выступят детские и молодежные хоры воскресных школ, православных храмов, детских школ искусств и учреждений дополнительного образования из Гатчины, Вырицы, Войсковиц, Коммунара, Соснового Бора и др. Гостем концерта станет молодёжная капелла «Гармония» им. И.В. Рогановой. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный.

Татьяна Можаева