Как избежать инсульта

Что такое инсульт

Инсультом называют серьезную проблему с кровообращением в мозге. Причиной может быть разрыв какого-нибудь, не обязательно крупного, сосуда - такой вид инсульта называется геморрагическим. Или тромб, перекрывающий поток крови, - инсульт, соответственно, ишемический.

В зависимости от того, какой из участков мозга был поврежден, страдают те неврологические функции, за которые он отвечал. Кто-то теряет речь. Кого-то парализует - частично или полностью. У кого-то возникают проблемы с дыханием. Кто-то и вовсе умирает.

Статистика инсульта печальна: более 30% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в специальном уходе, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% после долгой реабилитации возвращаются к нормальной жизни. Но хуже всего то, что инсульт сложно предсказать. Не зря его назвали ударом: острое мозговое нарушение развивается внезапно и быстро. Зачастую буквально на пустом месте: вот только что человек смеялся, шутил, а сейчас ему вызывают скорую помощь.

Что делать для профилактики инсульта

Можно сколько угодно говорить о необходимости вести здоровый образ жизни. Условия самой жизни зачастую не позволяют этого. Но это совершенно не значит, что нужно пренебрегать собой.

Специализированные клиники и отделения имеют возможность провести полноценную диагностику, всесторонне оценить состояние здоровья, разработать индивидуальные лечебно-профилактические программы. Но пациент должен пойти навстречу врачам. «Разруха не в клозетах, а в головах...» - писал Булгаков. И с этим нельзя не согласиться. Так и «профилактика», и «здоровый образ жизни» должны быть, прежде всего, в голове, иначе никакие, даже самые современные подходы, не обеспечат успеха.

Профилактика инсульта сводится в основном к коррекции образа жизни. Вот что нужно предпринять в первую очередь:

Контролировать уровень артериального давления

Люди, страдающие артериальной гипертонией, становятся жертвами инсультов особенно часто. Именно у них происходят кровоизлияния в мозг (геморрагические инсульты). Причем возможны два варианта развития событий: либо разрывается один из мозговых сосудов, либо кровь в течение некоторого времени просачивается через его стенку в окружающие ткани. В любом случае высокое артериальное давление (либо скачки давления) играет в этом процессе основную роль. И для гипертоника очень важно держать ситуацию под контролем и регулярно принимать назначенные врачом лекарства, помогающие поддерживать артериальное давление на оптимальном уровне - не более 130/80 мм рт.ст.

Контролировать уровень холестерина

Большинство инсультов происходят из-за сужения просвета артерий головного мозга или их полной закупорки (ишемический инсульт). Причиной являются холестериновые бляшки, оседающие на стенках сосудов. Чтобы минимизировать вероятность заболевания, необходимо придерживаться режима питания, предполагающего ограничение потребления жиров. Следует учитывать, что не все жиры вредны для организма (например, очень полезны полиненасыщенные омега-3 и омега-6 жирные кислоты).

Контролировать уровень сахара крови

Наличие сахарного диабета увеличивает риск инсульта в 2,5 раза. Это неудивительно: у диабетиков часто наблюдаются сбои в работе сердца, лишний вес и плохое состояние стенок сосудов. Кроме того, при нарушении углеводного обмена увеличивается скорость выведения воды из организма, из-за чего повышается густота крови. Во избежание развития инсульта необходимо следить за режимом питания, ограничивать потребление быстрых углеводов и контролировать уровень глюкозы в крови, периодически сдавая соответствующие анализы.

Следить за весом

Лишний вес тянет за собой сразу несколько факторов, повышающих риск инсульта. Это и рост артериального давления, и сердечно-сосудистые заболевания, и возможное развитие диабета. Потеря даже 4–5 лишних килограммов значительно улучшит ваши шансы избежать знакомства с инсультом.

Есть больше овощей и фруктов

Как минимум 4–5 порций (яблоко, капустный салат, овощи на гриле и так далее) в день. Растительная пища снижает артериальное давление и улучшает эластичность сосудов. А это, в свою очередь, является отличной профилактикой инсульта.

Отказаться от курения и других вредных привычек

В том числе не посещайте курилки за компанию. Пассивное курение, как и активное, разрушительно действует на сосуды.

Управляйте стрессом

В момент нервного напряжения происходит выброс в кровяное русло большого количества адреналина. Уровень глюкозы резко возрастает, сердце начинает работать более активно, артериальное давление повышается. Возникает одномоментная нагрузка на сосуды, которая может привести к инсульту. Разумеется, полностью исключить стрессы из жизни невозможно, но стоит научиться контролировать свою реакцию на стрессовые ситуации. Людям, склонным к нервозности, может понадобиться консультация врача – он порекомендует успокоительные лекарственные средства.

Проходите ежегодную диспансеризацию

Своевременное посещение врача поможет вовремя выявить проблемы со здоровьем и вовремя начать лечение.

Регулярно тренируйтесь

Физическая активность снижает риск развития всех типов инсульта. Особенно хороши аэробные тренировки: ходьба, бег, плавание, катание на велосипеде, фитнес с невысокой нагрузкой.

Упражнения действуют комплексно. Они помогают снизить вес, улучшают общее состояние кровеносных сосудов и сердца, уменьшают стресс. Постарайтесь довести длительность ежедневных тренировок хотя бы до 30 минут.

Зарядка - от инсульта

Гиподинамия, или слишком низкий уровень физической активности, - это проблема, которая становится все масштабней. Современный человек проводит много времени за компьютером, работает в офисах и ведет сидячий образ жизни. Важно помнить, что люди с низкой физической активностью чаще сталкиваются с инсультом.

Если на занятия в зале нет времени, можно выполнять комплекс упражнений самостоятельно.

Для профилактики инсульта лучше всего подходит аэробная нагрузка. Слово «аэробный» произошло от греческого слова, обозначающего «воздух». Название говорит само за себя. Это повторяющиеся упражнения, при которых увеличивается поступление кислорода в организм.

Аэробные нагрузки — наиболее изученный и рекомендуемый вид физической активности. Чем больше упражнений вы делаете, тем ниже риск инсульта.

Физическая активность рекомендуется здоровым мужчинам и женщинам всех возрастов. Желательно заниматься не меньше 150 минут в неделю, если нагрузки умеренные, или не меньше 75 минут в неделю, если нагрузки интенсивные. Упражнения можно комбинировать.

Тем, кто ведет сидячий образ жизни, и лицам с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется начинать аэробную активность постепенно с легких нагрузок и наращивать интенсивность занятий постепенно. Важно делать физические упражнения регулярно.

Для профилактики сердечнососудистых заболеваний и укрепления здоровья хорошо подходят:

- Быстрая ходьба

- Бег трусцой

- Езда на велосипеде

- Плавание

- Ходьба на лыжах

- Катание на коньках

- Пеший туризм

- Скандинавская ходьба

Если у вас есть проблемы со здоровьем, лучше всего физические упражнения подберет врач с учетом возраста и имеющихся заболеваний.

Для пожилых людей с риском падения рекомендованы нейромоторные тренировки. Они помогают поддерживать и улучшать баланс и моторные навыки: равновесие, ловкость, координацию и походку.

Нейромоторная нагрузка включает в себя разнообразные техники, такие как тай-чи (оздоровительная гимнастика, которая включает серию плавных и статичных физических упражнений) и йога, а также развлекательные мероприятия с мячами для тренировки координации рук и глаз.

Постарайтесь соблюдать простые правила, которые доступны каждому: пользуйтесь лестницей вместо лифта, выходите на одну остановку раньше и идите дальше пешком, гуляйте в обеденный перерыв и перед сном. Спокойная неторопливая прогулка будет хорошей разминкой для ваших сосудов.

Подготовила Татьяна Можаева

Фото freepick.com