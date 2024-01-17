«Берём кредиты мы в разных банках…» Для мошенников

Берем кредиты – и отправляем деньги мошенникам. Примитивная до идиотизма схема продолжает работать, несмотря на все предостережения самих банков и правоохранителей. И пенсионеры давно уже потеряли пальму первенства в списке потерпевших: на удочку аферистов попадаются все – молодые и старые, образованные и со средним специальным, обеспеченные и неработающие, мужчины и женщины, юноши и девушки. Среднестатистический портрет жертвы телефонных мошенников невозможно составить: это будет лицо без возраста, без пола, без определенных занятий. Всех роднит только легковерие, внушаемость, потеря бдительности и финансовая беспечность.

12 января в Коммунарский отдел полиции обратился 30-летний житель Коммунара, которому в рабочее время позвонил липовый сотрудник банка и напугал, что какие-то злоумышленники пытаются от имени молодого человека взять кредит. Для предотвращения указанных действий клиенту необходимо самому …взять кредит и положить деньги на резервный счет.

Сказано – сделано. Действуя по указанию неизвестных лиц, потерпевший оформил два кредита по 100 тысяч рублей каждый и перевел денежные средства на свой счет банка «Озон», после чего оттуда двумя переводами отправил все деньги каким-то людям по номерам телефонов. Когда молодой человек завершил эти финансовые операции, разговор с «сотрудниками банков» прервался. Больше с ним на связь никто не выходил, телефоны «банковских служащих» недоступны. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

13 января в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 76-летнего жителя Гатчины. Ему на мобильный позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что в банке произошла утечка данных пенсионера. Мошенник убедил пожилого человека следовать его указаниям: поехать в отделение банка на

Аэродроме, закрыть вклад в сумме 980 тысяч рублей и перевести эти деньги на «безопасный счет» на имя некоего Владимира Колосова. Номер счета потерпевшему продиктовал «менеджер Центробанка».

С тех пор с пенсионером никто не связывался. Когда он обратился в банк, чтобы узнать о состоянии своего счета, денежных средств на нем не оказалось. Ущерб составил, без малого, миллион рублей.

В тот же день в гатчинскую полицию обратился 47-летний житель Коммунара. Его обманули от имени компании сотовой связи. Позвонил некто, представился сотрудником «Теле2» и сообщил, что необходимо дистанционно продлить договор пользования сим-картой. Вечером через мессенджер WhatsApp поступил звонок от «сотрудника Центрального банка», который убедил мужчину установить мобильное приложение «Тик Банка» и заявил, что телефоном нельзя будет пользоваться в течение двадцати минут. После этого смартфон потерпевшего был заблокирован, а когда через двадцать минут он его все-таки включил, обнаружилось, что на его имя оформлены кредиты в двух банках: на сумму

180 и 350 тысяч рублей, а денежные средства переведены на счет «Тик Банка». Ущерб составил 530 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.