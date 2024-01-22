Полицией задержана подозреваемая в хищении кошелька у пенсионерки в Вырице
5 декабря 2023 года в полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась 78-летняя пенсионерка с заявлением о том, что она, после посещения магазина на Футбольной улице в Вырице, лишилась кошелька с 700 рублями и банковской картой.
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Впоследствии с карты были списаны 3755 рублей.
Следственным управлением ОМВД РФ по Гатчинскому району ЛО было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).
18 января 2024 года в 8.00 в квартире дома 16 по Центральной улице в Шушарах по подозрению в совершении этого преступления задержана неработающая ранее судимая 48-летняя местная жительница.
По ее словам, карту она нашла в магазине на полу.
При обыске у нее в квартире изъята литература по проведению магических обрядов, а также список клиентов с фото.
Проводится проверка на причастность задержанной и к совершению мошенничеств.
Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.
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