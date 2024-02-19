День профилактики в Гатчинской школе № 11

Ребят познакомили с основными причинами пожаров, рассказали о необходимых действиях в случае возникновения пожара, первичных средствах пожаротушения. Внимание детей было обращено на планы эвакуации людей в случае пожара из здания школы, размещенные в коридорах на этажах, способы эвакуации в чрезвычайных ситуациях.

Также запланирована тренировочная эвакуация из здания школы при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, где ребятам будет предоставлена возможность применить полученные знания, отработать элементы эвакуации.

Правила пожарной безопасности в школе должны быть известны каждому ученику, это поможет им спасти самое дорогое – свою жизнь и жизнь близких людей.

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области