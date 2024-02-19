Иностранные грабители предстанут перед судом в Гатчине

Гатчинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех граждан Республики Азербайджан, обвиняемых по п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а», ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, а также кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой).

Как установлено следствием, в период с мая 2022 года по январь 2023 года один из обвиняемых, не желая следовать общепринятым нормам поведения в обществе, связанным с получением денежных средств законным путем, желая обогатиться путем совершения хищения чужого имущества, создал и возглавил организованную группу, способную на постоянной основе совершать кражи у неограниченного круга лиц, проживающих на территории Ленинградской области.

В результате преступных действий обвиняемых по хищению чужого имущества, 19 жителям Ленинградской области причинен ущерб на общую сумму более 720 тыс. рублей.

По результатам изучения материалов, поступивших из следственного органа, совокупность собранных по уголовному делу доказательств городской прокуратурой признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.