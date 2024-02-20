Автодороги будут ремонтировать оперативнее

Председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов продемонстрировал кинофильм об истории создания ремонтно-строительных управлений (ДРСУ) в 80-х годах, когда они финансировались из бюджета и осуществляли дорожную деятельность с максимальной эффективностью.

В период с середины 90-х и до начала 2000-х гг. ДРСУ пришли в упадок, т.к. техника морально и физически устарела, квалифицированный персонал ушел на пенсию, а новые работники предпочитают идти в коммерческие организации, где больше заработная плата. В результате этого в настоящее время ДРСУ выполняют собственными силами работы по содержанию и, за редким исключением, работы по ремонту автомобильных дорог.

Из-за ежегодного недофинансирования мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения ДРСУ не имеют финансовой возможности закупать необходимое количество дорожной техники и платить конкурентную заработную плату, что приводит к повышению затрат на обслуживание имеющейся старой дорожной техники и к оттоку квалифицированных кадров.

Кроме того, в 2019 году был принят Федеральный закон, в соответствии с которым такие предприятия подлежат ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года.

В связи с этим и было принято решение о проведении реорганизации в дорожной отрасли Ленинградской области, которая началась в 2022 году. На тот момент имелось 6 ДРСУ (общая штатная численность – 2563 работника) – Киришское, Приозерское, Гатчинское, Пригородное, Волосовское и Лодейнопольское. Каждое из них обслуживало свои районы.

Основным источником финансирования фактически являлись государственные контракты с ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» («Ленавтодор») на содержание автомобильных дорог. При этом предприятия могли вести коммерческую деятельность, участвовали в торгах и осуществляли дорожную деятельность в отношении федеральных, муниципальных и частных автомобильных дорог. Денежные средства направлялись на модернизацию оборудования, закупку дорожной техники и зарплаты работникам.

На сегодняшний день в результате 2-х этапов реорганизации все предприятия присоединились к ГП «Киришское ДРСУ» (штатная численность – 2518 работника).

ГКУ «Ленавтодор» разделилось на ГКУ «Ленавтодор» (штатная численность – 59 работников) (владелец дорог) с функциями ремонта, содержания автомобильных дорог и оказания государственных услуг, и ГКУ Ленинградской области «Дирекция дорожного строительства» (штатная численность 72 работника) с функциями проектирования, капитального ремонта, реконструкции и строительства.

В марте этого года начнется новый этап реорганизации – ГП «Киришское ДРСУ» и ГКУ «Ленавтодор» будут преобразованы в государственные бюджетные учреждения. А в июле этого года планируется их объединить в ГБУ «Ленавтодор» (штатная численность 2577 работников) (владелец дорог), которое на основании формируемого комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области государственного задания будет выполнять работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и оказывать государственные услуги.

На вопрос депутата Александра Перминова, какую роль после реорганизации будет выполнять ГБУ «Ленавтодор» и в чем заключаются его преимущества, Денис Седов ответил, что учреждение станет выполнять работы на основании госзадания, в результате чего исключается ситуация, при которой недобросовестный подрядчик, выигравший торги, будет уклоняться от выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. А в перспективе – большинство работ это ГБУ будет выполнять своими силами.

Кроме того, Ленавтодор сможет оперативно перебрасывать работников и дорожную технику из одного района Ленобласти в другой в зависимости от рабочей необходимости, а в случае чрезвычайных ситуаций сможет в максимально короткий срок приступить к выполнению поставленных задач. Закупки необходимых материалов (например, топливо, запчасти, дорожная техника) станут вестись централизовано, что позволит уменьшить их стоимость и увеличить контроль за проведением процедур и расходованием материалов. В распоряжении Ленавтодора появятся асфальтобетонные заводы, что позволит существенно экономить на материалах.

Однако при всех преимуществах реорганизации, как выяснилось, проблемы все же есть. Например, уровень зарплат в ГБУ «Ленавтодор» будет значительно меньше, чем в Санкт-Петербурге и на стройке в Усть-Луге, в результате чего найти квалифицированных (опытных) работников станет проблематично, появится текучесть кадров. Для решения этой проблемы потребуется внесение в нормативные документы правительства Ленобласти соответствующих изменений, чтобы была возможность увеличения заработной платы работникам Ленавтодора.

При этом Александр Перминов подчеркнул, что, раз уж создается такая госмонополия, то необходимо контролировать эффективность работы этого ГБУ.

Депутат Евгений Тирон (КПРФ) поинтересовался, когда будет обновлен автопарк в ДРСУ. Прозвучал ответ: за два года планируется его не только обновить, но и увеличить количество машин.

В ходе обсуждения также была затронута проблема организации пешеходных дорожек и пешеходных переходов на виадуках и эстакадах. Докладчик ответил, что работа в этом направлении ведется уже не первый год.

Депутат Олег Петров, подводя итог обсуждения, подчеркнул, что, по его мнению, реорганизация будет способствовать улучшению качества региональных дорог. Он уже видит положительные результаты работы дорожников. Но многое зависит и от местной власти.

Вице-спикер Саяд Алиев поблагодарил комитет за работу, которую он проводит в дорожной отрасли, и выразил надежду на то, что в этом году дорога на Невскую Дубровку будет заасфальтирована.

Информация комитета была принята к сведению.

Ольга Матвеева,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области