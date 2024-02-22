На счёт безопасности

19 февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 20-летняя жительница Гатчины, работающая менеджером. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и заявил, что от ее имени происходят мошеннические действия: какие-то злоумышленники пытаются оформить кредит. Для предотвращения мошенничества необходимо подать заявки и самой оформить кредиты, чтобы аннулировать прежние.

Девушка послушалась, оформила кредитов на общую сумму 712 тысяч рублей и зачем-то перевела их через банкомат в торговом центре на Пушкинском шоссе на чужие банковские карты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от 34-летней жительницы Мариенбурга, которая получила сообщение в мессенджере Телеграм. Неизвестный доброжелатель предлагал ей заработок в интернете – стать представителем Wildberries и выполнять задания по выкупу товара. Женщина согласилась, после чего получила задание выкупить товар и оплатила 3050 рублей. Спустя некоторое время эта сумма ей вернулась – с «гонораром» в 953 руб. Потом задание на выкуп товара поступило снова, на этот раз уже на 173 504 рублей. Дама перевела деньги, и «менеджер» перестала выходить на связь. На этом «заработок» на Wildberries закончился. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

16 февраля в полицию обратилась 78-летняя жительница Гатчины. Ей поступил звонок от липового сотрудника Центробанка. Мошенник заявил, что с ее счетами происходят мошеннические действия, поэтому надо проследовать в отделение банка, снять деньги и отправить их «на счет безопасности». Не вдаваясь в детали, пенсионерка отправилась в сбербанк, сняла сто тысяч рублей, отнесла их в банкомат другого банка в «Мегаполисе» и перевела мошенникам. По факту мошенничества в значительном размере возбудили уголовное дело.