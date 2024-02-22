Новые «сотки» вышли на маршрут Гатчина – Петербург

Также на этой неделе начнется обновление автопарка на маршруте № 631, а до конца марта обновится подвижной состав на маршрутах № 18 и № 18-а. В общей сложности между Петербургом и Гатчиной будут курсировать 42 новых автобуса.

Как рассказал операционный директор Национальной транспортной ассоциации Роман Юренев, новые автобусы марки Volgabus имеют вместимость 45 мест, работают на компримированном природном газе. В автобусах установлены кондиционер, электронное табло, автоинформатор, камеры видеонаблюдения, а также система подсчета пассажиропотока. Водители оценивают новые автобусы лаконично: новое есть новое. Пассажирам должно быть комфортно.

Тема организации пассажирских перевозок обсуждалась в прямом эфире главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим 19 февраля как один из наиболее злободневных вопросов. За прошлый год в администрацию поступило колоссальное количество жалоб на работу общественного транспорта: не соблюдается расписание, отменяются рейсы, жители не получают оперативно информацию. В 2023 году завершил действие муниципальный контракт на пассажирские перевозки, 9 января был подписан новый – на семь лет. Победителем всех закупочных процедур снова стал «Транс-Балт».

На территории Гатчинского района работает 37 муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам и четыре – по нерегулируемым. Непосредственно в Гатчине – 10 автобусных маршрутов и еще около 10 – межрегиональных, которые связывают Гатчину с Петербургом и другими районами области. В прямом эфире представители компании-перевозчика подробно рассказали о текущей ситуации и о ближайших перспективах. Если верить заявленному, дело сдвинулось с мертвой точки.

Коммерческий директор ООО «Транс-Балт» Максим Кузьмин доложил, что предприятие заключило договор на поставку новых автобусов на муниципальные маршруты – таких же современных, как в Петербурге: все с низким уровнем пола, все экологичные – на газомоторном топливе и с автоматической коробкой передач:

- Все автобусы – марки Volgabus, средняя вместимость 26 посадочных мест, общее количество мест – 50. Что важно: на передней панели располагается специальное крепление для валидаторов с постоянной зарядкой. Сейчас водители и пассажиры жалуются, что валидаторы разряжаются – больше такой проблемы не будет.

Как пояснил Максим Александрович, в данный момент тяжелая ситуация в сфере пассажирских перевозок связана с тем, что на линии работает устаревшая техника. А на новые автобусы надо еще найти водителей:

- Мы провели широкую кампанию по привлечению кадров, с 1 января на 17% подняли зарплату водителям. Сегодня в приоритете у водителей даже не столько размер заработной платы, сколько именно качество автобуса. Поэтому мы выбрали Volgabus с коробкой-автоматом. Технические специалисты проходят обучение по обслуживанию новых автобусов. На этот год заложено порядка 80 млн на улучшение инфраструктуры площадки: мы будем строить две линии автоматизированной мойки.

Как рассказал Максим Кузьмин, автобусы на муниципальные маршруты ожидаются с мая.

Что касается многострадального маршрута № 529, контракт будет разыгрываться в марте, закупка новых автобусов состоится к концу года.

- Но мы этот маршрут – самым первым – перевели на диспетчерское регулирование (раньше не было такой технической возможности), чтобы диспетчеры могли контролировать движение автобусов в режиме реального времени. До этого водители работали по расписанию в путевом листе. Сейчас, если требуется переключение, диспетчер сам направляет водителей, – пояснил Максим Кузьмин. Возможно, эта мера поможет как-то исправить ситуацию, пока на линию не выйдут новые автобусы с новыми водителями.

Оставшиеся маршруты, по которым заключены соглашения с комитетом по транспорту Ленинградской области, обновятся в следующем году с 1 января. Таким образом, по словам представителей «Транс-Балта», к 2025 году парк Гатчинского района обновится полностью.

Людмила Нещадим заметила перевозчикам, что администрация ждет исполнения обязательств в рамках муниципального контракта: весь подвижной состав – а это порядка 70 новых автобусов – должен быть заменен до 1 июля 2024 года.

- Убедительная просьба скорректировать график поставки, – сказала Людмила Николаевна. – По межрегиональным маршрутам мы ждем новых автобусов уже в феврале. Очень много обращений по работе маршрутов № 529, 631, 431: пассажиры жалуются на техническое состояние автобусов и несоблюдение расписания.

Также глава администрации напомнила, что все автобусы, курсирующие в Гатчинском районе, должны быть оборудованы звуковыми автоинформаторами, электронными информационными табло и электронными маршрутными указателями. Администрация, в свою очередь, продолжит устанавливать в Гатчине «умные остановки» – на тех улицах, где проводится капитальный ремонт. В этом году запланировано продолжение работ на ул. Радищева, а также капремонт – с перекладкой сетей – на ул. Чехова и Урицкого.

Екатерина Дзюба