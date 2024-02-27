Ямочный ремонт – делаем, капитальный – ждём

Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины ведет неравный бой с погодой и разбитым асфальтом: всеми доступными способами по городу проводится ямочный ремонт. В ожидании ремонта капитального на городских магистралях идет в прямом смысле латание дыр, чтоб дожить до лета.

- Ямочный ремонт дорог – это вынужденная мера для снятия аварийности, и пока состояние дорог Гатчины не позволяет отказаться от данного вида работ. Более того, приходится вводить новые виды ямочного ремонта, – поясняет директор Гатчинского УБДХ Владимир Рящин. – Зимой при необходимости мы устраняем аварийные ямы холодной асфальтобетонной смесью. Зима ещё не закончилась, как пришла весна, и вместе с весной проявились многочисленные ямы на дорогах.

- Такое впечатление, что с каждой весной состояние дорог ухудшается, несмотря на все усилия дорожников…

- Прошлой весной нам пришлось в срочном порядке организовывать вторую дорожную бригаду и начинать асфальтирование горячей асфальтобетонной смесью не в сезон, когда дороги ещё не просохли. Это было необходимо, так как на улице Чехова и на подъездной дороге к ПИЯФ вдоль Орловой рощи образовались многочисленные ямы. В прошлом году дорогу в Орловой роще капитально отремонтировали, а капремонт улицы Чехова ждём в 2024-м. Пока приходится делать ямочный ремонт.

Сейчас мы работаем несколькими видами материалов для устранения аварийности. 26 февраля на улицах Чкалова и Карла Маркса был сделан ямочный ремонт холодной асфальтобетонной смесью, а на ул. Чехова – смесью асфальтобетонной крошки с битумной мастикой. Аварийные ямы на других улицах города временно засыпаем щебнем.

- Технических возможностей УБДХ хватает?

- Учитывая состояние дорог и объёмы плановых капитальных ремонтов, в 2023 году мы закупили дополнительный малогабаритный погрузчик «Митракс» и дорожную фрезу на него, а также рециклер асфальтобетона, который заделывает ямы смесью асфальтобетонной крошки и битумной мастики.

Такая спецтехника и оборудование позволяют устранять аварийность на дорогах двумя дорожными бригадами.

Для того, чтобы ямы на дорогах появлялись в меньшем количестве, отводим воду и прочищаем водопропускные трубы. С ноября УБДХ убирает и вывозит снег, на данный момент вывезено 152 тысячи кубометров, и процесс продолжается.

В муниципальном задании УБДХ на 2024 год запланированы следующие работы: ямочный ремонт 16 км дорог горячей асфальтобетонной смесью, ямочный ремонт 3000 кв. м дворов, ремонт дорог картами подрядной организацией – 4800 кв. м, ямочный ремонт дорог рециклером асфальтобетона – 600 погонных метров, ямочный ремонт холодной асфальтобетонной смесью – 400 погонных метров, отсыпка грунтовых дорог асфальтобетонной крошкой – 12 км, отсыпка грунтовых дорог щебнем –

4 км, очистка канав экскаватором-погрузчиком с вывозом грунта – 8800 км и другие работы.

- Владимир Александрович, специалисты в интернете пишут, что ямы появляются в тех местах, где был выполнен ямочный ремонт. Получается, из года в год ремонтируем одни и те же ямы?

- Это ошибочное мнение. Когда дороги просохли, и ямочный ремонт делается в сезон, ямы появляются в новых местах. Другое дело, что, например, состояние улицы Чкалова – неудовлетворительное, необходимо делать основание дороги, которое плывет. Поэтому там приходится работать при первой же оттепели, не дожидаясь сезона. Пока нет капремонта, приходится делать ямочный, который больше похож на ремонт картами.

В общем, вся надежда – на капремонт, после которого ямочный уже не потребуется. По крайне мере, до следующей оттепели…

Капитальный ремонт в этом году запланирован на ул. Радищева - от К. Маркса до ул. Чехова, на ул. Хохлова – от 7-й Армии до ул. Академика Константинова, на ул. Красной – от Соборной до Госпитального переулка, на ул. Рошаля в Мариенбурге, на ул. Крупской, а также будет ремонтироваться участок улицы Чехова.

Екатерина Дзюба