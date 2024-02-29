Мариенбург становится всё более гостеприимным!

Команда «Гостеприимный Мариенбург»

Как напомнил Виктор Тихомиров, проект «Гостеприимный Мариенбург» сам по себе стал естественным продолжением общественных инициатив, разворачивающихся в этом микрорайоне Гатчины на протяжении нескольких лет.

Мариенбург и связанная с ним Егерская слобода — поистине уникальное место, заключающее в себе огромный историко-культурный потенциал. Пристального внимания здесь заслуживает очень многое. Помимо исторического ансамбля Егерской слободы, культурным наследием признаны церковь Покрова Пресвятой Богородицы, дом академика живописи Френца, «Дача В.В. Грачёва». Также среди объектов Мариенбурга, имеющих несомненную привлекательность для туристов — здания бывшего заводоуправления и Пожарного депо, памятники-ДОТ, историко-краеведческий музей «Наследие» школы №7, некоторые жилые дома.

- Общественность Мариенбурга начала работать над проблемами благоустройства микрорайона задолго до этого проекта, - напомнил Виктор Тихомиров. - Основная деятельность началась в 2018-2019 годах, когда был создан общественный совет микрорайона «Мариенбург», переименованный затем в инициативную комиссию. И у нас возникла мысль — направить всю нашу работу на то, чтобы жителям Мариенбурга было комфортно. Все, что мы делаем, должно идти на пользу жителям... В итоге получилась очень сильная команда, в которую вошли председатель Совета ветеранов Лариса Царькова, председатель инициативной комиссии Александр Иванов, историк и краевед Андрей Бурлаков, руководитель школьного музея Светлана Максимова, журналист Юлия Колбенева.

Был разработан проект «Гостеприимный Мариенбург, который запустили на платформе АНО «Культурный центр «Загвоздка» (руководитель Евгений Климов). Глобальная цель проекта — привлечь внимание к Мариенбургу властных структур, в чьих силах помочь изменить облик микрорайона в лучшую сторону, сделать его комфортным для жителей и привлекательным для туристов. Эту инициативу поддержали самые разные люди и организации, искренне заинтересованные в развитии как самого Мариенбурга, так и Гатчины в целом.

Основной аудиторией проекта стали школьники и студенты гатчинских и петербургских вузов. Молодые люди не только получают новые знания о своем городе от преподавателей, краеведов и наставников, но и пробуют себя в роли экскурсоводов и даже разрабатывают собственные проекты по развитию Мариенбурга.

- К участию в проекте мы привлекли замечательных экскурсоводов, - рассказал Виктор Тихомиров. - Андрей Бурлаков, Евгения Воронюк, Ростислав Мацегоро, Тамара Турапина провели целый ряд авторских экскурсий по старинным, уникальным историческим местам Мариенбурга и Егерской слободы, занятия и лекции со школьниками и студентами ГИЭФПТ. Со школьниками занимаются руководитель школьного музея Светлана Максимова и преподаватели ГИЭФПТ... В наши туристические маршруты мы включили и прилегающие территории с памятными местами — Педлино, Войсковицы, исторический музей Войсковицкой ДШИ.

Туристический потенциал

Студенты факультета менеджмента, социальной работы и туризма ГИФЭПТ занялись проектированием авторских экскурсионных маршрутов. Работа проходила под руководством преподавателя Людмилы Аксеновой. Теоретические и практические занятия у студентов вёл опытнейший краевед и знаток Мариенбурга Андрей Бурлаков. Итогом стала разработка трёх оригинальных маршрутов-квестов по территории микрорайона - «Колокол Мариенбурга», «В гостях у Егеря», «Спасение мариенбургской плутовки».

Ещё одним серьезным шагом стало составление студентами и преподавателями ГИЭФПТ проекта концепции развития туристического потенциала микрорайона «Мариенбург», включая Егерскую слободу. В скором времени эта концепция будет представлена администрации Гатчинского района и правительству Ленинградской области для выработки совместных решений по развитию этой территории.

В активную работу проекта вовлечены и студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). Интересно, что конструктивная дружба гатчинской общественности с СПбГАСУ началась ещё в 2018 году — с широко обсуждаемых проектов создания Аэропарка и парковой зоны «Пильна». Будущие архитекторы разработали дизайн-проект по созданию комфортной среды на территории, прилегающей к улице имени

120-й Гатчинской дивизии, который будет реализован в этом году.

А в сентябре прошлого года, уже в рамках проекта «Гостеприимный Мариенбург», состоялась презентация студенческих проектов по сохранению архитектурного наследия Мариенбурга. На этот раз свой взгляд на исторический Мариенбург представили студенты-второкурсники кафедры архитектурного градостроительного наследия СПбГАСУ. Они подготовили проекты по реставрации и приспособлению сразу трёх архитектурных объектов - железнодорожной станции «Мариенбург», «Дачи В.В. Грачева» и заводоуправления меднолитейного завода А.С. Лаврова.

Мариенбург: из прошлого – к будущему

Гостеприимный Мариенбург - мечта, которую авторы проекта хотят воплотить в реальность. В 2024 году они подали заявку на получение очередного гранта, который позволит им продолжать столь нужную для города работу. Заявка уже прошла отбор и этап защиты, осталось дождаться решения жюри конкурса.

Продолженный проект по-прежнему включает в себя экскурсии, к которым будут привлечены участники другого социального проекта - гатчинского «Молодежного экскурсионного бюро».

- Мы передадим им уже разработанные нашими студентами туристические маршруты, - говорит Виктор Тихомиров. - А чтобы усилить эффект погружения и привлечь аудиторию самых разных возрастов, в рамках проекта планируется пошив театральных костюмов для экскурсий — егеря, железнодорожника, девушки XIX века, лисы. А студенты смогут разрабатывать дополнительные творческие маршруты — по Загвоздке и Егерской слободе.

Как рассказал Виктор Тихомиров, одной из главных особенностей второго этапа проекта «Гостеприимный Мариенбург» станет подключение к экскурсионной тематике арт-объектов в виде флюгеров.

- Мы уже назвали их арт-навигаторами, - говорит Виктор Васильевич. - Тематические флюгеры будут изготовлены в мастерской «КлимКинетик» Евгения Климова. Планируем устанавливать их на основных туристических маршрутах. Также в местах исторических объектов и объектов культурного наследия будут установлены информационные таблички с куар-кодом, отсылающим на электронные ресурсы. По этим флюгерам можно будет выстраивать экскурсионные маршруты, квесты, игры. И опять же, почему бы не сделать нечто подобное во всей Гатчине, а потом провести фестиваль флюгеров — единственный в России? Ведь получится уже новая история! Мы все время отсылаем людей к царским или довоенным временам, но и у современности должно быть своё лицо - не все же упирается в профнастил...

Проектированием в рамках проекта продолжат заниматься и студенты СПбГАСУ. Будущие архитекторы будут делать проект гостевых домов в Егерской слободе — в антураже императорской охоты.

Еще одно направление для творческой мысли студентов-архитекторов — восстановление и приспособление исторического Пожарного депо с прилегающей территорией. К сожалению, сейчас это старинное здание совершенно заброшено и разрушается, а ведь когда-то здесь проходили концерты, играли спектакли, выступал и Александр Куприн.

В рамках третьего архитектурного проекта планируется организация частного дома-музея семьи егерей Бабуриных. И ещё один проект - благоустройство площади у железнодорожной станции «Мариенбург».

- Наш замысел заключается в том, чтобы в рамках проекта «Гостеприимный Мариенбург» создать готовые наработки, которые можно будет сразу же воплощать в реальность, - говорит Виктор Тихомиров. - Это очень полезно и для будущих архитекторов, которые могут вплотную заняться Мариенбургом в рамках своих дипломных проектов. Руководство СПбГАСУ готово идти нам навстречу, предложили не только разработку таких проектов, но и проведение экономических расчётов по ним. Останется пройти экспертизу, и можно будет приступать непосредственно к благоустройству или преобразованию объектов. Предлагая реальные проекты благоустройства, воплощенные в Мариенбурге, Егерской слободе, Загвоздке, мы в итоге помогаем и Гатчинскому району, и Ленинградской области в воплощении идей развития наших территорий.

Юлия Лысанюк