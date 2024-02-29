Сапожник без сапог: виртуозный обман

24 февраля в полицию поступило заявление от 60-летней жительницы Гатчинского района – преподавателя Санкт-Петербургской академии милиции им. Н.А. Щелокова. В известном мессенджере ей пришло уведомление от неустановленного лица о том, что на работе идет проверка, и, возможно, ей будут звонить сотрудники ФСБ, так как у них имеются вопросы.

Через некоторое время также в мессенджере поступил звонок: мужчина представился Александром Сотниковым, сообщил, что в академии проводится проверка, так как по счетам некоторых сотрудников имеются подозрительные переводы за пределы Российской Федерации, и в настоящее время уже имеются подозреваемые. ФСБ необходима её помощь! Заодно фээсбэшник предупредил, что с ней свяжется сотрудник банка – чтобы временно предотвратить незаконные переводы.

Потом позвонил мужчина, который представился сотрудником «Банка России» Морозовым Александром. Он заявил, что даме следует закрыть все счета и открыть новые, а для данной операции ей надо обналичить все банковские карты. Для этого она сняла в Сбербанке в Сиверском, в банкомате на улице Строителей сто тысяч с кредитки, еще 47 тысяч – с кредитной карты «Совкомбанка», а с кредитки банка «Тинькофф» женщина перевела 50 тысяч рублей рублей и обналичила в том же терминале.

Александр Морозов сказал, что все деньги будут храниться на виртуальной карте «Мир Пэй», и выслал ей пин-код карты и трехзначный номер на обороте карты.

Дама послушно скачала на свой телефон «Мир Пэй», в терминале на Заводской улице перевела 169 тысяч рублей, в другом терминале – еще 25 тысяч и фотографии чеков о вложенных средствах отправила Александру Морозову. Через некоторое время она обнаружила, что виртуальная карта удалена. Ущерб составил, без малого, 200 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.