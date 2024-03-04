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Школьники Ленобласти могут поучаствовать в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

1 марта стартует онлайн-олимпиада для школьников 1-9 классов, которая продлится до конца марта. Учащиеся разберутся, как ставить финансовые цели и достигать их, грамотно выбрать вклад, правильно реагировать на действия мошенников, узнают об инструментах инвестирования. Также ребята познакомятся с основами предпринимательства.

Рубрики:  Образование

Для участия нужно зарегистрироваться на образовательной платформе Учи.ру или войти с логином и паролем от платформы. Прохождение всех заданий олимпиады займет 1 час. В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат.

Организаторы олимпиады – Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».


#Fingram_Lenobl