Школьники Ленобласти могут поучаствовать в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

Для участия нужно зарегистрироваться на образовательной платформе Учи.ру или войти с логином и паролем от платформы. Прохождение всех заданий олимпиады займет 1 час. В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат.

Организаторы олимпиады – Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».





#Fingram_Lenobl