«Юный мастер» из детского сада

Этот чемпионат уже не первый год позволяет ребятам из детских садов и учащимся начальных классов попробовать себя в профессии, которая, возможно, станет делом их жизни.

По традиции на церемонии открытия ребят приветствовали почетные гости и Карлсон, который уже шесть лет является символом чемпионата в Гатчинском районе.

Цель чемпионата - ранняя профориентация. Поэтому и профессии на конкурс предлагаются не только интересные, но и актуальные. В этот раз соревновались юные инженеры-строители, программисты, художники, 3D-дизайнеры. В их подготовке участвовали не только педагоги, но и родители.

Задача детей была не просто нарисовать рисунок или собрать модель из конструктора, но и рассказать о профессии - чем она полезна обществу и какие качества необходимы, чтобы стать в ней успешным.

Жребий решал, что будет рисовать юный художник – вазу с фруктами или портрет учителя. Программисты предлагали маршруты для лого-роботов. Маленькие строители мастерили модели по темам «воздушный транспорт», «спорт» или «животные», а 3D-дизайнеры - модели товаров для домашнего использования, подарков на день рождение, украшений или игрушек.

В теоретической части малыши пользовались видео-презентациями, убедительно демонстрировали наглядный материал, характеризующий профессию, и выделялись тематической экипировкой.

Внимание к себе привлек ученик Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского Андрей Котов. Он был аккуратен и сосредоточен. В руках держал настоящий ящик с инструментами и большой пакет, в котором оказалась строительная каска. Андрей участвовал в номинации «инженерно-строительное дело».

- Я решил участвовать в чемпионате, потому что мне это интересно, - рассказал Андрей. - Мой папа не инженер, но его дело связано со строительством. Презентацию мне помогала готовить мама. Потом я ее выучил и попробовал для репетиции пройти это испытание дома. Создал свое «жюри» из коробок и несколько раз рассказал им о профессии строителя. У меня в ящике – чертежи, карандаш и рулетка, в пакете – каска. Не знаю, буду ли строителем, когда вырасту. Еще есть время подумать.

Для маленьких участников чемпионата были созданы все условия, чтобы они комфортно и уверенно чувствовали себя в новом месте. В течение всего конкурсного дня их заботливо сопровождали волонтеры - студенты второго и третьего курсов Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского. За что отдельная благодарность была адресована директору педколледжа Марине Воронцовой, которая пришла поддержать и студентов, и маленьких участников.

Оценивали выступления ребят члены жюри - воспитатели, учителя и педагоги дополнительного образования Гатчинского района. Возглавляла работу экспертов заместитель директора РЦДТ, координатор проекта Алевтина Смирнова.

По результатам работы жюри было определено 25 призовых мест.

В номинации «Изобразительное искусство» в возрастной группе 5–7 лет победила София Орехова, педагог Татьяна Лазаревич, детский сад №52. Второе место – у Василисы Майоровой, третье место – у Виктории Хохловой, обе девочки занимаются у педагога Дарьи Крутовой, детский сад № 55.

В этой же номинации в возрастной группе 7-11 лет победителем стала София Иванова, педагог Елена Черникова, Гатчинская школа № 8 «Центр образования». Второе место заняла Мирослава Пикалова, педагог Анастасия Колесникова, Пригородная школа. Третье место - Анна Скобелева, педагог Анна Шикина, РЦДТ.

В номинация «3D дизайн» в возрастной группе 5–7 лет первое место заняла Анна Сенкевич, педагог Ольга Тяжевкина, детский сад № 42. На втором месте - Кирилл Васюнин, педагог Диана Жогло, Веревская школа (дошкольное отделение). На третьем месте - Максим Рябков, педагог Алёна Клюшкина, детский сад № 43.

В возрастной групп 7-11 лет победу одержал Егор Квасов, педагог Юлия Зубанова, Гатчинская школа № 5/ РЦДТ. Второе место поделили Арина Исакова, педагог Екатерина Чачина, Коммунарская школа № 2 и Федор Харченко, педагог Дарья Иванова, РЦДТ. На третьем месте - Кирилл Лапешко, педагог Анна Равина, Информационно-методический центр/Гатчинская школа №5.

Победителем в номинации «Инженерно-строительное дело» среди детей 5–7 лет стала Елизавета Плахотитина, педагог Яна Куликова, детский сад № 51. На втором месте - Алексей Орлов, педагоги Елена Утешкалиева и Елена Кочетова, детский сад № 23. Третье место - Артем Ненахов, педагог Диана Поспелова, детский сад № 43.

В этой же номинации среди детей 7-11 лет победил Андрей Котов, педагог Юлия Викторова, РЦДТ. На втором месте - Дмитрий Мяленка, педагог Светлана Кучер, «Кванториум» (Гатчинская школа № 9). На третьем месте - Артем Гайдукевич, педагог Светлана Иванова, Гатчинская школа № 9.

В номинации «Программирование» участвовали только дошкольники.

Победу в этом конкурсном испытании одержали Михаил Карпов и Матвей Питленко, педагог Ольга Родченкова, Центр развития ребенка - детский сад № 26. Второе место поделили Даниил Циванюк и Максим Циванюк, педагоги Екатерина Кустова и Анастасия Мищенко, детский сад № 52. На третьем месте - Анастасия и Екатерина Цыбиногины, педагог Янина Тиунова, детский сад № 8.

Победители примут участие в следующем этапе чемпионата.

Татьяна Можаева