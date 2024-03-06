Мамы и дети приняли участие в веселых стартах «Силы России» в Гатчине
6 марта, в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» прошли веселые старты для детей и мам в Гатчине.
Рубрики: Спорт
Организатором выступил секретарь первичного отделения «Единой России» №437 Сергей Уланский. Он начал мероприятие с разминки, которую ребята смогут повторять дома каждое утро, затем провел легкие спортивные эстафеты.
Упражнения были различного уровня сложности: на координацию, на меткость, на ловкость и другие. На протяжении всех эстафет команды поддерживали друг друга, сохраняя соревновательный дух.
По окончании веселых стартов Сергей Уланский вручил памятные подарки и поздравил женскую половину команд с наступающим праздником.
Организаторы мероприятия подчеркнули, что здоровый образ жизни населения и активное вовлечение в спортивную деятельность является частью Народной программы «Единой России».
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