Мамы и дети приняли участие в веселых стартах «Силы России» в Гатчине

Организатором выступил секретарь первичного отделения «Единой России» №437 Сергей Уланский. Он начал мероприятие с разминки, которую ребята смогут повторять дома каждое утро, затем провел легкие спортивные эстафеты.

Упражнения были различного уровня сложности: на координацию, на меткость, на ловкость и другие. На протяжении всех эстафет команды поддерживали друг друга, сохраняя соревновательный дух.

По окончании веселых стартов Сергей Уланский вручил памятные подарки и поздравил женскую половину команд с наступающим праздником.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что здоровый образ жизни населения и активное вовлечение в спортивную деятельность является частью Народной программы «Единой России».