Мини-футбол — в вузах Ленобласти
В первый день весны в Коммунаре прошли матчи регионального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд профессиональных образовательных организаций и команд вузов. В числе участников были и гатчинцы.
Лучшие футбольные команды определялись среди команд юношей и девушек.
Команда девушек Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (ЛГУ) стала победителем турнира, выиграв у Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского со счетом 5:1.
Юноши Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ) в финальной игре обошли команду ЛГУ со счетом 3:1.
Лучшие игроки турнира: вратари - Александра Юзвюк (ЛГУ) и Сергей Никифоров (ГИЭФПТ); бомбардиры - Татьяна Белова (ЛГУ) и Кирилл Гелеверя (ГИЭФПТ); игроки - София Хангану (педколледж) и Иван Красюк (ЛГУ).
По итогам турнира девушки ЛГУ им. А.С. Пушкина (тренер команды - Павел Ветов) и юноши ГИЭФПТ (тренер команды - старший преподаватель кафедры физической культуры Алексей Васильев) получили право представлять Ленинградскую область во Всероссийском финале соревнований, который пройдет в Нижегородской области.
Турнир состоялся в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в вузы».