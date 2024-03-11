Мастеров приглашают на ярмарку «Гуляй, Масленица!» в Гатчину

В числе первых заявки на участие в ярмарке подали самозанятые из Соснового Бора, Всеволожского, Лужского, Гатчинского районов. Среди представленных товаров на областной ярмарке — расписные шкатулки и игрушки из дерева, изделия из фетра, авторская керамика, вязаные платки и сумки, мыло ручной работы и детские украшения.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области приглашает самозанятых граждан принять участие в ежегодной областной ярмарке «Гуляй, Масленица!».

Ярмарка пройдет 17 марта с 10:00 до 17:00 в Гатчине по адресу: пр. 25 Октября, 1 (возле городского Дома культуры)

Регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6582934773cee71c496dd918/

Есть вопросы? Звоните 8 (812) 309 46 88 доб. 157