Мастеров приглашают на ярмарку «Гуляй, Масленица!» в Гатчину
17 марта в Ленинградской области пройдут традиционные масленичные гуляния и праздничные выставки-ярмарки, где мастера, в том числе самозанятые, представят свои товары и услуги. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» проводятся регулярные выставки-продажи, которые являются как самостоятельными мероприятиями, так и частью крупных региональных событий.
Рубрики: Бизнес
В числе первых заявки на участие в ярмарке подали самозанятые из Соснового Бора, Всеволожского, Лужского, Гатчинского районов. Среди представленных товаров на областной ярмарке — расписные шкатулки и игрушки из дерева, изделия из фетра, авторская керамика, вязаные платки и сумки, мыло ручной работы и детские украшения.
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области приглашает самозанятых граждан принять участие в ежегодной областной ярмарке «Гуляй, Масленица!».
Ярмарка пройдет 17 марта с 10:00 до 17:00 в Гатчине по адресу: пр. 25 Октября, 1 (возле городского Дома культуры)
Регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6582934773cee71c496dd918/
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