Фестиваль вокально-хорового творчества учеников и учителей

В этом году фестиваль посвящён Году семьи, 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 90-летию со дня рождения композитора Е.П. Крылатова.

Фестиваль ежегодно собирает около 1 500 участников из образовательных учреждений Гатчинского района. Он длится два дня и это настоящий праздник, где школьники, их учителя и родители через песни говорят о дружбе, радости, школе, достижениях, о любви к своему краю и Родине.

Цель хорового фестиваля - развитие, распространение и популяризацию лучших образцов отечественной и мировой музыки, на воспитание чувства гражданственности и патриотизма, уважения к историческому прошлому своей страны, приобщение к духовно-нравственным и культурным ценностям, способствующих развитию системы образования района и оказывающих эффективное влияние на процессы воспитания и обучения.