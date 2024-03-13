Гатчинские школьники на конкурсе «Большие вызовы»

На протяжении двух дней участники конкурса представляли свои научные практические и исследовательские проекты по 14 различным направлениям. В перерывах между защитами ребята знакомились с Горным университетом на организованной экскурсии, участвовали в лабораторных работах под руководством вузовских преподавателей.

По итогам конкурсных дней победителем стала Таисия Лещинина из школы №2 им. Героя Российской Федерации А.В. Воскресенского г. Сосновый Бор.

В число 14 призеров конкурса вошли Милана Мотовичева из Гатчинской школы №9, Екатерина Ляшко из Гатчинского лицея №3 и Александр Пономарев из Гатчинской школы №2.

Впереди победителя и призёров ждёт заключительный этап конкурса, где они сразятся за право участвовать в июльской Проектной смене в «Сириусе».