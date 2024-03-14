Алексей Фетисов: «Мой город — моё вдохновение»

В экспозиции «Мой город — моё вдохновение» представлены работы, выполненные в разных жанрах и техниках — графика, живописные и акварельные пейзажи, на которых запечатлены природа и архитектура Гатчины.

Алексей Фетисов родился 25 марта 1955 года в семье кадрового офицера в городе Брянске. Окончил среднюю школу и изостудию при доме пионеров. Работал учителем рисования и черчения, затем художником-оформителем на Брянском шиферном комбинате.

Еще одна профессия Алексея Васильевича — летчик: отучившись в Харьковском высшем военном авиационном училище, он несколько лет служил в Чугуевском авиаполку на самолете МИГ-21. По его словам, именно там, в Чугуеве, на родине Ильи Репина, была определена его дальнейшая судьба — быть художником.

Можно сказать, что Алексей Васильевич учится всю свою жизнь. Приехав в Ленинград, он учился на факультете архитектуры в ЛИСИ, на факультете живописи и графики ЛВХПУ им. Мухиной, заочно в Московском университете искусств, в школе художников-оформителей при Смольном. Работал на предприятиях Ленинграда и Гатчины, в том числе в Гатчинском дворце.

Алексей Фетисов занимался рекламой и интерьерами, разработкой фирменных знаков, эмблем, оформлением книг, поздравительных адресов. Его работы по оформлению интерьеров - облицовку мрамором, мозаичные панно, декоративно-художественную роспись стен и потолков, резьбу по дереву, многофигурные композиции, витражи и т. д. - можно увидеть в ресторанах, кафе, офисах, частных домах, учебных заведениях Гатчины и района, а также в Петербурге, Москве, Харькове.

Начиная с 1994 года, Алексей Фетисов работает как свободный художник в собственной творческой мастерской в Гатчине. Гатчинцы знают художника прежде всего по замечательным пейзажам гатчинского парка и старого города. Но в своем творчестве он постоянно обращается и к другим темам и техникам. Излюбленные жанры Алексея Фетисова - пейзаж, натюрморт, книжная графика. В работе использует академическую акварель, темперу, смешанную технику, масло. Необыкновенная точность рисунка и внутренняя живость — так в нескольких словах можно охарактеризовать его работы.

Алексей Васильевич - участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Его работы находятся в музеях нескольких городов России и ближнего зарубежья, а также в частных коллекциях многих стран. В настоящее время Алексей Васильевич работает в творческом тандеме со своей женой Юлией Прохоровой.

22 марта в 12 часов, в рамках выставки, в духовно-просветительском центре Покровского собора города Гатчины состоится творческая встреча с Алексеем Фетисовым и концерт известного белорусского музыканта и композитора В.В. Фетисова.

Юлия Лысанюк