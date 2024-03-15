Несите батарейки в эко-боксы! В Гатчине – 13 мест сбора

По решению главы администрации Людмилы Нещадим Гатчина приняла участие в пилотном проекте Центра Ленинградской области по обращению с отходами, который проектирует систему сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV классов опасности подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением правительства региона № 368 от 31 октября 2013 года.

- Для снижения количества опасных отходов, размещаемых на полигонах ТКО, в рамках одного из направлений – пилотного проекта по системному сбору, транспортировке и утилизации отходов II класса опасности – областным Центром по обращению с отходами в 2024 году запланировано размещение в населенных пунктах специальных контейнеров – эко-боксов для сбора элементов питания: отработавших батареек, аккумуляторов, включая аккумуляторы от ноутбуков, – пояснил начальник отдела муниципального контроля администрации Гатчинского района Александр Беляев. – На сегодняшний день в Гатчине уже установлено тринадцать таких эко-боксов – в разных районах города. Подрядчик, установивший эти контейнеры, периодически приезжает и забирает собранные в боксах элементы питания на утилизацию.

- Куда подрядчик увозит собранные батарейки?

- Утилизация будет происходить не на мусорных полигонах, а на специальных заводах.

В Гатчинском районе территория установки контейнеров будет расширяться. Тринадцать эко-боксов – это не окончательное число. Администрация получила информацию от поселений с адресами, где нужно разместить контейнеры, и вторым этапом станет установка эко-боксов в населенных пунктах района.

- Как выглядят и где теперь находятся контейнеры для сбора батареек?

- Это специальные боксы, оформленные в едином стиле. Установлены они в общественных местах в разных районах Гатчины – в ЖЭУ, в администрации, в спорткомплексе и т.д. Приносить батарейки можно в любой день – в рабочие часы.

- До сих пор разные коробки для сбора батареек стояли в магазинах, учреждениях Гатчины, в том числе в редакции «Гатчинской правды». Что теперь делать с этим сбором? Не принимать?

- Принимать можно, но придется самостоятельно отвозить в новые эко-боксы. «ЭкоТочка», которая забирала батарейки раньше, больше этим не занимается.

Кстати, помимо батареек, Гатчина будет участвовать и в других проектах по сбору опасных отходов – ртутных ламп, медикаментов и прочего. Сейчас разрабатывается механизм реализации этих планов.

Адреса установки эко-боксов для сбора элементов питания в Гатчине:

ЖКХ г. Гатчины, ул. Соборная, д. 1

ЖЭУ № 2, ул. Волкова, д. 1-а, к. 2

ЖЭУ № 3, ул. Чкалова, д. 17/2

ЖЭУ № 5, Красноармейский пр., д.14

ЖЭУ № 7, ул. Новоселов, д. 3

ЖЭУ № 8, ул. Достоевского, д. 11

Служба ЖКХ микрорайона «Въезд – Хохлово поле», ул. Коли Подрядчикова, д. 15, ул. Хохлова, д. 35-а

Служба жилищных субсидий, ул. Соборная, д. 2-а

Здания Гатчинской администрации, ул. Карла Маркса, д. 44, ул. Киргетова, д. 1

Информационно-культурный центр «Дачная столица», пр. 25 Октября, д. 21, подъезд 1

Спорткомплекс «Волна», ул. Крупской, д. 12, корп. 1





Фото Владимира Павлова