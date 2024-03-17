«Счастлив в профессии – счастлив в жизни»

Мы поговорили с Николаем Ивановичем прямо на объекте – у тепловой камеры в микрорайоне Въезд, где ремонтная группа оперативно откачивала талые воды.

- Николай Иванович, почему вы выбрали профессию слесаря? Где получали профессиональное образование?

- Я родился в 1961 году в селе Никольском Гатчинского района, там же окончил школу. Профессии я не учился, все осваивал сам. Перед армией пошел работать на рембазу - 218 АРЗ в Гатчине. После армии поработал в Газпроме. От них же получил квартиру в Гатчине и переехал из родительского дома.

– Как вы пришли работать на предприятие «Тепловые сети»? Расскажите о ваших наставниках.

- В «Тепловые сети» устроился в 1999 году. До этого я уже поработал водителем в «Талосто», потом в автоколонне. Словом, везде себя попробовал.

Мой папа, Иван Терентьевич Фалалеев, работал в «Теловых сетях» оператором и слесарем на котельной №9. Времена тогда были тяжелые. Мне хотелось найти работу стабильную, ближе к дому. Как-то зашел к отцу на работу и встретил главного инженера Владимира Александровича Шарабакина (он тогда был начальником котельной). Именно он предложил мне поработать в ремонтной группе. Так я стал слесарем по обслуживанию сетей теплового района №1 и по сей день здесь работаю.

- Какими качествами должен обладать человек, решивший освоить данную профессию?

- Работа у нас, конечно, не простая. Не всякая молодежь выдерживает. Недавно к нам устроился бармен. Два раза в колодец залез - и все, ушел. Остаются ребята, которым в жизни нужна стабильность - надежный тыл, нормальная зарплата.

Мы несем людям тепло! Как говорил мой наставник Владимир Александрович Шарабакин: «Вода, а тем более тепло, людям нужны всегда, поэтому работа в «Тепловых сетях» была и будет.

– В чем заключается ваша работа?

- Мы занимаемся ремонтом старых теплотрасс и прокладкой новых. Недавно тянули тепло в новый дом на Въезде. Сегодня проезжаем камеры и производим откачку талых вод, чтобы не ржавели трубы, запорная арматура.

- Что является, на ваш взгляд, самым трудным в вашей работе?

- Дни бывают разные. Если «рванула» труба, в шесть часов вечера домой не пойдешь. Будешь трудиться, пока все не сделаешь. Хоть до часа ночи. Вот когда уже пошло тепло, дом запустили – можно ехать домой.

Помните, в прошлые новогодние праздники были аварии на Аэродроме?! Весь микрорайон был перекопан. Мы там четыре дня напролет работали. В камере жара 70 градусов, на улице мороз. Некоторые люди с пониманием относились: благодарили, подбадривали. После такой работы приходишь домой – и падаешь.

Но я говорю только о физических трудностях. Других у нас нет. Ребята в бригаде хорошие, взаимоотношения отличные. Это и есть надежный тыл.

Наша база находится на котельной №9. Там созданы все условия для отдыха – сауна, бильярд, можно телевизор посмотреть.

– Возникают ли во время трудовых будней ситуации, которые можно считать опасными?

- Конечно, бывают. Необходимо быть внимательным и соблюдать технику безопасности: один спустился в камеру – двое подстраховывают.

- Как семья относится к вашей работе?

- Нормально. Моя работа хорошо оплачивается, меня уважают. Я пару лет поработал и притянул в «Тепловые сети» брата жены. Он привлек еще одного свояка. Так в бригаде собрались свои надежные люди. Знаю, если что, «спину прикроют».

- Есть ли в вашей профессии перспектива карьерного роста?

- Конечно. Это очень актуально для молодежи. Например, Александр Владимирович Канидов работал у нас слесарем. Наш начальник участка по ремонту тепловых сетей посоветовал ему получить высшее специальное образование и отправил на учебу. Когда начальник участка ушел в другой тепловой район, на его месте стал работать Александр Владимирович. Кстати, самые хорошие мастера получаются из тех ребят, которые сами помесили грязь в траншеях. Они знают нашу работу, с пониманием относятся к трудностям.

– Чем занимаетесь в свободное от работы время? Какие у вас увлечения?

- Мое главное увлечение – музыка. Я гитарист. Собираемся разными составами с теми, кому за 60.

В вокально-инструментальном ансамбле «СССР» мы начинали вместе: руководитель Сергей Трофимов, его брат, я и еще один барабанщик. Сергей иногда ко мне заезжает.

Квартиру я оставил сыну и обустроил дом в Никольском: провел газ, сделал отопление, душ и туалет. А еще есть баня, бассейн.

Купил ударную установку. Ухожу на второй этаж и делаю «рев самолета». А когда скучно – дорожки укладываю во дворе дома.

На майские праздники поедем в Карелию, на Валаам.

- Почему вы преданы предприятию уже 25 лет?

- Мне нравится здесь работать. Кто, как я, счастлив в профессии – счастлив в жизни.

- Успехов вам! С профессиональным праздником!





Татьяна Можаева