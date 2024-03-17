Выборы завершились, идёт подсчет голосов

- У нас, конечно, всегда активные избиратели, но на этих выборах явка была рекордная. Сегодня, в основном, приходила голосовать молодежь, в пятницу-субботу – среднее и старшее поколение. Многие приходили семьями – с детьми, внуками. Хорошо поработали наши обходчики: выявили всех, кто не может прийти на избирательный участок, и посетили на дому. Не представляю, как бы мы справились, если бы голосование проходило, как раньше – за один день. На улице бы, наверное, очередь стояла.

Всего за три дня на участке № 388 проголосовало свыше 1300 человек.

Когда часы пробили ровно восемь вечера, избирательный участок закрылся, и члены комиссии приступили к завершающей процедуре: под неусыпным контролем наблюдателей погасили неиспользованные бюллетени (таких было немного), вскрыли пакеты с бюллетенями за два первых дня и сверили количество, после чего состоялось вскрытие обеих урн. Урны опустошили, все бюллетени сложили в одну большую стопку и начался процесс подсчета голосов.