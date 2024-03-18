«Крымская весна» в Гатчине

Торжественное вручение паспорта гражданина России - важное событие, которое помогает 14-летнему подростку осознать свою связь со страной, ее культурным и историческим наследием, почувствовать себя частью великого народа, объединенного общими ценностями и идеалами.

- Десять лет назад в этот день, 18 марта, произошло историческое событие – воссоединение Крыма с Россией, в результате которого паспорт гражданина Российской Федерации получило два миллиона человек – активных, неравнодушных граждан, готовых отстаивать интересы страны. Именно к этому дню мы решили приурочить реализацию всероссийского проекта «Мы – граждане России», в рамках которого происходит торжественное вручение паспортов. Сегодня 14-летние ребята, которые активно занимаются общественной деятельностью и каждый день стараются сделать нашу страну лучше, впервые получат паспорт гражданина Российской Федерации, - сказал, открывая церемонию, главный специалист по организации работы «Движения Первых» в Гатчинском районе Александр Кузьменко и поблагодарил за содействие в проведении мероприятия комитет по культуре и комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.

Свой первый взрослый документ получили 15 ребят. Он открывает многие горизонты, но и накладывает большую ответственность.

- Я ждал этого дня и, думаю, запомню его на всю жизнь, - поделился впечатлениями ученик 8-а класса Войсковицкой школы №2 Илья Белозеров. - Учусь на «отлично». Уже принял решение, что буду поступать в институт физической культуры и спорта или в педагогический институт. Я занимаюсь спортом, и хочу связать с ним свою жизнь. Кстати, мой тренер Александр Валерьевич Кузьменко сегодня проводил церемонию вручения паспортов.

Во второй части праздника родители с детьми и учителя со школьниками посмотрели новый российский комедийный фильм «Артек. Большое путешествие», действие которого проходит в Крыму в знаменитом пионерском лагере «Артек» на берегу Черного моря.

Татьяна Можаева