Пациенты из Енакиево будут лечиться в Гатчине

Командировка длилась с 5 по 17 марта. Доктора 47 региона во главе с председателем комитета по здравоохранению Ленинградской области Александром Жарковым принимали жителей подшефного города по всем направлениям. В Енакиево отправились два педиатра, два невролога, терапевт, хирург, травматолог, гинеколог, лор и офтальмолог. Временно исполняющий обязанности главного врача Гатчинской межрайонной клинической больницы Ростислав Павлов и оториноларинголог гатчинской детской поликлиники Муслим Ильясов были среди командированных. Из числа главных врачей медучреждений региона, помимо гатчинского, был главврач Выборгской межрайонной больницы Олег Карасев, педиатр.

- Мы жили в помещении закрытого терапевтического отделения и все дни, что находились в Енакиево, вели прием пациентов, – рассказывает врио главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов. – Каждый день мы принимали массу пациентов. Один только лор – наш молодой специалист Муслим Гамзатович – посмотрел порядка четырехсот человек. Я там был в качестве хирурга и хирурга-онколога, и ко мне приходили все: и с заболеваниями вен, и с грыжами, и с онкологией, и на контрольный осмотр. Из Донецка приехали мои пациенты, когда узнали о нашей командировке. В Енакиево очень много людей с хирургическими проблемами.

- Что будет с теми, кого вы не успели долечить за это время? Допустим, диагноз поставили… А дальше?

- Часть больных мы заберем на лечение в Гатчину, в стационар – Гатчинская больница выбрана для приема пациентов из подшефного региона, и мы возьмем людей на плановые операции в травматологическое, хирургическое, гинекологическое отделения. Они будут у нас лечиться бесплатно – по полису ОМС.

- В чем заключалась ваша главная миссия? Оказать помощь местным медикам?

- Первостепенно – это оказание медицинской помощи. Плюс моральная поддержка: в Енакиево должны знать, что они не одни, и регион-куратор действительно помогает. Кроме того, мы (и прежде всего председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков) провели аудит: что в Енакиево есть, чего нет, и чем мы можем быть полезны. Пообщались с главными врачами, узнали, что там катастрофически не хватает эндокринологов, ревматологов, неврологов. Наши педиатры работали как врачи стационара, практически круглосуточно. Ребенок поступил с грыжей – я пошел его смотреть, потому что там нет детских хирургов. Кадровый вопрос в городе стоит крайне остро.

- Какие там есть медучреждения?

- В Енакиево две больницы и поликлиника. Больницы большие и вполне приличные (их в свое время курировали местные заводы и помогали финансово), площади есть, но нет кадров. А поликлиника представляет собой убогое двухэтажное здание, больше похожее на ФАП – и это на стотысячный город. …Люди там терпеливые. Месяцами ждут приема докторов, которых нет.

- Ростислав Владимирович, это была разовая акция – или возможны еще командировки?

- Думаю, мы будем практиковать такие выезды, но в следующий раз, возможно, в Енакиево отправятся и врачи других специальностей: неврологи, эндокринологи, ревматологи. Узких специалистов там очень не хватает, и мы готовы всячески помогать.

Екатерина Дзюба